南市長黃偉哲首訪法國拓銷農產品 芭樂及鳳梨打頭陣展現深厚農業實力

南市長黃偉哲與駐法代表處郝培芝大使前往世界級的Rungis批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供鳳梨樣品試吃及針對鮮果外銷與農產加工品進行商談。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市長黃偉哲與駐法代表處郝培芝大使前往世界級的Rungis批發市場拜會當地鮮果貿易商，提供鳳梨樣品試吃及針對鮮果外銷與農產加工品進行商談。（記者李嘉祥翻攝）

為打通臺南農產品進軍歐洲市場通路，臺南市長黃偉哲率團訪問法國拓寬國際通路，行程中除前往世界級的 Rungis 批發市場拜會當地鮮果貿易商外，並於駐法代表處郝培芝大使安排下，與法國台灣食品通路商會面，雙管齊下針對鮮果外銷與農產加工品進行商談。

黃偉哲市長向台灣食品通路商展示多項臺南各區特色農產加工品，包括蝦餅、果乾、蕎麥茶、拌麵及多樣特色飲品點心，不僅健康養生符合歐洲消費趨勢，加工品運輸、保存便利的性質也令通路商反響熱烈。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，臺南是台灣農業重鎮，全年盛產各類優質鮮果，此次親赴法國並提供新鮮水果樣品，鎖定歐洲核心市場進行推廣；臺南鳳梨、芭樂首次輸入法國，獲當地貿易商高度評價，認為臺南水果品質優異，具有與拉美或東南亞產品區隔市場的競爭優勢。

黃偉哲市長指出，市府團隊此行實地了解法國果品分銷制度及消費者喜好，對未來農產品外銷策略規劃極具參考價值，未來也會持續整合民間業者與國際通路資源，讓臺南農產品站穩歐洲、走向世界。