南市長黃偉哲首訪菲律賓 拜會姊妹市阿克蘭省盼促進雙邊合作

▲南市長黃偉哲首訪菲律賓拜會姊妹市阿克蘭省，與米拉弗洛斯省長洽談未來雙邊合作構想。（記者李嘉祥翻攝）

菲律賓阿克蘭省的米拉弗洛斯省長（Jose Enrique M. Miraflores）在去年8月初到訪臺南市，兩地正式締結為姊妹市，並響應黃偉哲市長之邀於11月的大臺南旅展設攤行銷；為感謝阿克蘭省對於臺南重要活動的支持，黃偉哲市長亦應省長邀請回訪，15日深夜抵達阿卡蘭首府卡利博市後，16日一早赴省政府與省長會晤洽談未來雙邊合作構想。

黃偉哲到訪時正逢阿克蘭省最知名節慶阿替阿替漢節（Ati-Atihan Festival）舉辦期間，整座城市瀰漫嘉年華狂歡氣氛，南市府也組團參與巨人節競賽遊行（Higrant Contest Parade）頒獎典禮。米拉弗洛斯省長偕該省議員Jupiter Aelred G. Gallenero 及省府團隊熱情接待。

黃偉哲市長表示，此次不僅是臺南市與阿克蘭省正式締結為姊妹市後的首次造訪，更是他就任市長以來首次造訪菲律賓，可說別具意義；他感謝阿克蘭省去年參加大臺南國際旅展，讓更多市民認識阿克蘭省的觀光優勢，特別是長灘島為享譽國際的旅遊景點，未來希望能多交流永續觀光發展經驗，另也希望進一步探討雙方在文化或是實習人才交流的合作可能性，建立互惠的夥伴關係。

米拉弗洛斯省長說，去年阿克蘭省參加臺南旅展，雙方合作有很好的開始，期待今年能進一步率更多的業者到臺南參加旅展，深化雙方在觀光、教育以及商業上的合作，且今年是阿克蘭省建省70週年，將有系列慶祝活動，期待有機會邀請黃市長再訪。黃偉哲市長也向省長發出邀請，歡迎阿克蘭於今年10月參與即將在臺南舉辦的「南瀛國際民俗藝術節」，盼讓市民也能感受阿克蘭獨特而濃厚的民俗文化魅力。

市府指出，阿克蘭省位於菲律賓中部，是菲國農業與觀光重鎮，以潔白沙灘與碧海藍天享譽國際的度假勝地長灘島即位於該省，每年約吸引2百萬人次以上的旅客造訪：為減輕生態環境壓力，該島設定每日遊客總人數限制，以確保觀光資源永續。