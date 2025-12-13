南市開放身心障證明跨縣市補發申請

南市社會局配合衛福部開放身心障礙證明跨縣市補發申請，減少民眾奔波加速證明發放。（記者李嘉祥攝）

為便利居住在臺南市的外縣市身心障礙者就近補發身心障礙證明，社會局配合衛福部社會及家庭署政策開放跨縣市申請補發作業，減少民眾奔波及加速身心障礙證明發放。

市長黃偉哲表示，過往設籍外縣市民眾如身心障礙證明遺失或損壞需回戶籍地辦理補換發，現已開放跨縣市補換發身心障礙證明，備妥一吋照片二張、身分證、印章及委託人身分證、印章至永華市政中心社會局即可申辦，不用再回戶籍地辦理。

社會局長郭乃文也提醒跨縣市補發證明僅限於「不修改基本資料的遺失補發」，不包含更改姓名、聯絡人、住址及重新鑑定或指定期日換證等換發作業，若需修改資料需回原戶籍地的鄉鎮市公所或縣市政府洽辦；申辦身心障礙證明亦可採線上方式申辦，可上網下載列印身心障礙鑑定表，並透過衛福部社會及家庭署身心障礙服務入口網查詢身心障礙證明申辦進度。