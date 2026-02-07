南市開辦愛的練功坊 情場超Chill

南市家庭教育中心與台南新生命小組教會辦理「愛的練功坊情場超Chill」婚前教育活動，協助學員自我探索，覺察感情中的需求與盲點。（記者李嘉祥攝）

為協助單身市民建立健康交友觀念及提升情感經營能力，臺南市家庭教育中心與台南新生命小組教會七日辦理「愛的練功坊情場超Chill」婚前教育活動，吸引卅位未婚單身者參與，現場氣氛輕鬆熱絡。

課程內容涵蓋「好姻緣、好安全、好互動、好策略、好曖昧、好對象」等六大主題，邀諮商心理師陳家維深入淺出講解與進行互動練習，引導學員自我探索，協助覺察在感情中的需求、價值與盲點，並學習設定交友篩選機制、辨識危險情人與建立實用聊天互動技巧，避免落入無效追求或情感風險中。學員回饋透過實作練習，對情感需求與交友判斷有更清楚認識。

市長黃偉哲表示，市府透過完善家庭教育政策關注市民人生各階段情感發展與家庭需求，從婚前、婚後到親職教育，提供多元且貼近生活的支持資源；因應少子化與人口結構快速變遷挑戰，並將人口教育與婚姻教育納入家庭教育整體規劃，協助年輕世代建立正確婚姻觀、家庭責任意識與性別平等觀念。

教育局長鄭新輝說，婚前教育不僅是為結婚做準備，更是培養自我保護能力、建立健康親密關係與溝通能力重要基礎，透過專業心理師引導，有助於民眾提升情感判斷力與溝通能力，避免因錯誤期待或資訊不對稱而受傷。家庭教育中心主任張冰嫈期盼透過課程協助學員釐清理想關係輪廓，學習在互動中自然建立連結，並透過多元安全管道認識合適對象；未來也會持續規劃更多元情感與婚姻教育活動，陪伴市民在人生不同階段中建立健康親密關係。