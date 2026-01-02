南市阻詐及刑案破獲率六都雙第一 市政會議表揚十一月阻詐有功銀行與超商

南市警局阻詐及刑案破獲率六都雙第一，市長黃偉哲、警局長林國清於市政會議表揚十一月阻詐有功銀行與超商代表。（記者李嘉祥攝）

▲南市警局阻詐及刑案破獲率六都雙第一，市長黃偉哲、警局長林國清於市政會議表揚十一月阻詐有功銀行與超商代表。（記者李嘉祥攝）

臺南市統計114年1至11月南市全般刑案4萬3705件、破獲3萬5958件，破獲率82.27%，破案率六都第一，較全國平均高出6.47%；另阻詐件數2854件，阻詐件數及刑案破獲率亦為六都雙第一；另去年11月金融機構及超商成功阻詐116件，攔阻金額逾6010萬餘元，市長黃偉哲特於12月份治安會報中公開表揚173位攔阻有功人員。

廣告 廣告

凱基銀行臺南分行、中華郵政大同郵局、全球人壽臺南分公司、中國信託東臺南分行等績優金融機構、超商業者代表領獎；黃偉哲市長讚揚銀行行員、超商店員本於企業責任積極與警方密切合作，在第一時間察覺有異，即時關懷提問並連繫警方到場共同阻詐，守護市民財產安全。

南市警局長林國清表示，南市去年1至11月查獲詐欺集團249團、2208人，較去年同期增加查獲100團、833人，展現警方積極作為與強勢執法效能；其中11月詐欺受理件數1088件，較上月1107件減少，分析高發詐欺案類前3名分別是假網拍、假投資、色情應召詐財；被害人年齡層以24歲至49歲佔六成最高，其餘依次為23歲以下、50歲至64歲、65歲以上；被害人職業則以基層技術工及勞力工最多，其次依序為專業技術人員族群、服務工作人員、學生、 無業，提醒市民朋友多加注意。

有鑑於近期臺北市發生北捷及臺北車站攻擊事件，南市警局也節合市府各相關單位於永華市政中心西側廣場舉行「2026臺南市耶誕跨年系列活動」防恐演練，全面檢視並提升跨單位協調與即時應處能力；黃偉哲市長現場視察對警察局表達高度肯定。