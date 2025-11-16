南市雙語教學教師專業發展社群獎勵計畫評選激發教學創新，有十六校脫穎而出，展現雙語教學新風貌。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局推動「國中及國小雙語教學教師專業發展社群獎勵計畫」，鼓勵教師透過社群共學共備，強化專業交流、深化雙語教學實踐，113學年度成果評選結果出爐，有16所學校脫穎而出，其中新南國小、?頭港國小及學甲國中創新課程與紮實實踐行動獲得評審青睞，分別榮獲國小12班以上組特優、國小11班以下組優等及國中組優等獎，成為全市雙語教師社群推動典範團隊。

市長黃偉哲表示，雙語教育是臺南邁向國際城市重要基石，也是培養下一代全球競爭力關鍵，市府積極推動雙語教學與教師培力，讓英語不僅是課堂中的學科，更能成為學生日常溝通與表達的工具，也肯定各校積極成立雙語教師社群，透過團隊共學推動雙語教學的深化與轉化，未來會持續投入資源協助學校完善雙語教學環境，讓孩子在自然情境中學習英語、樂於開口說英語。

教育局長鄭新輝指出，雙語教育推動關鍵在於教師的專業成長與教學創新，教育局推動「雙語教學教師專業發展社群獎勵計畫」，鼓勵教師以社群為共學共備的平臺，透過觀議課、共備與交流，持續精進教學設計與課堂實踐；今年多所學校展現亮眼成果，不僅讓雙語教學更貼近學生的學習需求，也讓英語自然融入各領域課程，充分展現教師的專業能量與教育熱忱。

榮獲國小12班以上組特優的新南國小，由教務處行政夥伴、雙語種子教師及非英語專長導師和科任教師組成雙語社群，結合AI教學專業發展，定期於每兩週星期五及每週三進行規劃、增能與成果分享，促進雙語教學實務與知識推廣。

榮獲國小11班以下組優等的?頭港國小以「共備、共學、共成長」為核心，建立雙語教學與課室英語兩大教師社群，凝聚教師專業能量，推動全校語言學習風氣；學校社群成員包含校長、行政團隊、外師及各領域教師，透過定期共備、觀議課與專家增能，每月與專家學者及雙語輔導團教師討論課程設計與教學策略，讓雙語課堂更貼近學生的語言能力與學習需求；教師在課堂中強調「用英語學習學科」，並融入學生生活經驗設計活動。

榮獲國中組優等的學甲國中積極建構教師共學與實踐的支持系統，學校成立雙語與課室英語兩大社群，共有16位成員，涵蓋主任、組長與各領域教師；雙語社群著重教材設計與課堂實踐，課室英語社群則聚焦校園日常對話，發展生活化英語指令，形塑自然使用英語的校園氛圍；二社群每學期固定運作三次，透過講座、共備與活動規劃等主題交流促進教師英語力與教學創意雙向提升。