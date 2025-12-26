南市電動機車補助再進化！ 電池月租費、貼心專案一次給足





臺南市115年老舊機車汰換及新購電動二輪車補助方案出爐！除考量不同族群需求，延續幼幼、青年、外送員、物流業等專案及不限一生一次等措施，並將原有淹水災損戶專案擴大納入天然災害災損戶，擴大照顧受災民眾。補助金額方面，今年購買電動機車可享電池月租費補助，一般民眾汰舊換新合併中央補助最高可達30,200元，中低收入戶更可達36,200元。

市長黃偉哲表示，多數市民交通工具習慣以機車為主，但廢氣排放對空氣品質影響不可忽視。115年度補助方案除延續114年廣受好評的幼幼專案（12歲以下兒童）、青年專案（18至30歲）、偏遠地區及中低收入戶專案，淹水受災戶擴大為天然災害災損戶，包含風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌等，補助範圍更全面。

廣告 廣告

環保局代理局長許仁澤指出，只要市民汰舊換新或新購買電動機車，即享電池月租費補助，補助金額依車輛級距直接合併一次給足，重型7,200元/輕型3,600元，申請更簡便更快速，補助期限至115年12月止，想換車的民眾把握機會。

環保局提醒，民眾需先至環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」申請補助，溫室氣體減量效益務必填選為「臺南市」，以免影響後續補助申請權益。補助相關資訊：環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台：https://reurl.cc/nlxxXe，臺南市汰舊換新電動機車補助網：https://lowpoll2.easylife.net.tw/。





更多新聞推薦

● 宏都拉斯總統當選人承諾與台復交 黃國昌：勿走金錢外交老路