南市電氣業職業工會攜手勞工局關懷職災與弱勢家庭 冬日送暖以行動支持

台南市電氣業職業工會攜手臺南市政府勞工局冬日送暖，深入17個行政區關懷職災勞工及社會弱勢家庭，發送生活物資與表達慰問關懷。（記者李嘉祥攝）

農曆新年將屆，許多人歡喜準備過新年，但卻有些家庭面臨命運寒冬，台南市電氣業職業工會2日特偕同臺南市政府勞工局冬日送暖，深入17個行政區關懷職災勞工及社會弱勢家庭，發送生活物資與表達慰問關懷，將溫暖送進每個需要支持的家庭，陪伴大家度過生活中的挑戰。

南市電氣工會與勞工局人員逐戶拜訪，每戶致贈2000元紅包，並提供電風扇、暖暖被、米、麵食、餅乾點心組、沖泡穀粉、肉鬆、衛生紙、浴巾、洗潔精及雨傘等生活物資，除關心職災勞工身體復原與復工情形，也關懷社會弱勢家庭生活狀況與實際需求，透過親切問候與傾聽給予心理支持與情感陪伴，讓家庭在冬日時節感受到被看見、被惦記的溫暖。

現年71歲居住於東區的宋女士，於丈夫過世後獨自照顧3名重度智能障礙的子女，多年來省吃儉用，儘管生活困苦卻始終不願麻煩他人，也從不主動求助；其過去曾從事代工維生，收入微薄，後因眼睛手術失敗無法繼續工作，目前僅能仰賴政府補助維持生活；此次關懷行動，讓宋阿嬤感受到久違的支持與陪伴，也為家庭帶來溫暖力量。

同樣居住在東區的64歲王姓職災勞工原任公寓大樓保全管理人員，今年1月執勤時協助搬運桌椅不慎跌倒，頭部撞擊造成四肢麻痺及頸椎嚴重受損，緊急送往奇美醫院治療，目前仍在住院並等待第二次手術；家中經濟支柱因職災突遭重創，從事清潔工作的妻子收入有限，暫時工作全心照顧丈夫，家庭經濟壓力沉重。勞工局及工會也期盼透過慰問與物資發送，為王家減輕些許負擔。

黃偉哲市長表示，推動「希望家園」核心精神，就是在市民遭遇困難時，提供即時且有溫度的支持，勞工局攜手工會「冬日送暖」，是市府對勞工與弱勢家庭最直接的關懷實踐。

勞工局長王鑫基及南市電氣業職業工會理事長杜文寶強調，工會不僅是勞工權益的守護者，更是彼此扶持的大家庭，期盼透過攜手送暖行動，讓勞工與弱勢家庭感受到社會溫暖與支持，知道自己並不孤單，未來也會持續陪伴大家走下去。