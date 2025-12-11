南市音樂班四校聯合音樂會樂韻相承 以旋律展現音樂藝術盛宴

南市後甲國中、大成國中、大橋國中及中西區永福國小4校為四校聯合音樂會宣傳，邀民眾來欣賞溪南音樂班孩子音樂藝術成果。（記者李嘉祥攝）

▲南市後甲國中、大成國中、大橋國中及中西區永福國小4校為四校聯合音樂會宣傳，邀民眾來欣賞溪南音樂班孩子音樂藝術成果。（記者李嘉祥攝）

由後甲國中、大成國中、大橋國中及中西區永福國小4校舉辦的「樂韻相承－臺南市114學年度音樂班四校聯合音樂會」，預定12月26日於國立成功大學成功廳登場，11日並於臺南市美術館一館大廳舉辦宣傳會，後甲國中音樂班以精彩表演為活動暖場，邀民眾共襄盛舉，欣賞溪南區音樂班孩子演奏的音樂藝術饗宴。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，藝術教育不僅培養技藝，更培養感受力與想像力，是孩子邁向全人發展的重要力量，南市長期深耕藝術教育，為孩子打造多元豐富學習環境，音樂班是藝術能量的重要根基，此次溪南四校聯合音樂會匯聚各校師生心血與才華，展現孩子在專業培育下所蘊藏的強大潛能，期許透過此次盛會，讓更多市民親近音樂走入藝術，讓藝術成為日常生活的一部分。

教育局長鄭新輝指出，每年聯合展演是南市數十年深耕藝術教育的重要傳統和特色，今年的「樂韻相承」四校聯合音樂會精心準備11首經典與現代並行的曲目，由管樂團與管弦樂團陣容演繹莫札特、葛倫．米勒、海頓等世界大師名作，同時融入片岡寬晶、James Swearingen及KPOP Demon Hunters等當代作曲家的風格，帶領觀眾穿越音樂時空長河；壓軸部分由四校音樂班80位學生大合奏三首震撼曲目，為音樂會畫下令人難忘篇章。

教育局也說明溪南四校音樂班實力堅強、表現卓越，後甲國中音樂班自民國95年成立以來獲獎無數，連續3年於全國及臺南市音樂比賽的管樂與銅管五重奏項目奪下特優；大成國中音樂班則有45年歷史，曾連續11年代表臺南市獲得全國音樂比賽特優，並榮獲教育部藝術教育貢獻獎，多次受邀赴日本、中國及東南亞演出，展現深厚實力。大橋國中自民國94年成立管樂團，並於109年轉型為音樂班，近3年在全國音樂比賽決賽屢獲優等；永福國小音樂班亦有47年歷史，成果始終亮眼，歷年皆在全國學生音樂比賽決賽的管弦樂與弦樂合奏中獲得優等佳績，此次四聯合音樂會不僅凝聚各校多年成果，展現南市藝術教育深厚實力。