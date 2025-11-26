南市響應國際終止婦女受暴日辦全國連線防暴宣導 攜手大眾共創友善零暴城市

南市社會局與南市國際蘭馨交流協會舉辦全國連線防暴宣導活動，邀市民共同響應暴力零容忍社會意識，齊力建構友善性別城市。（記者李嘉祥攝）

每年11月25日為「國際終止婦女受暴日」，臺南市政府社會局特攜手臺南市國際蘭馨交流協會，於大遠百廣場前舉辦全國連線防暴宣導活動，社會局主任秘書陳雅芬代表市長黃偉哲及社會局長郭乃文出席，邀市民共同響應「暴力零容忍」的社會意識，並呼籲大眾以支持取代批評與責備，陪伴被害人走過創傷復原的漫漫長路，齊力建構友善性別城市。

「國際終止婦女受暴日」源自1960年多明尼加三姊妹因追求民主而被獨裁政府殺害的事件，象徵女性對暴力與壓迫的勇敢抵抗。黃偉哲市長表示，市府團隊長期積極投入家庭與性別暴力防治工作，並推動初級預防策略，透過輔導與陪伴社區，以創意手法宣導防暴觀念、介紹求助及通報管道，深耕在地防暴網絡，期盼讓臺南成為安全、宜居城市。

社會局長郭乃文指出，聯合國於1999年將每年11月25日訂為「國際終止婦女受暴日」，呼籲各國政府與公民社會共同預防並終止對婦女的各種形式暴力；性別暴力防治唯有從日常生活做起，才能有效降低家庭與性別暴力案件的發生與再發生，市府會持續落實「預防勝於治療」精神，打造共善共榮城市環境。

南市國際蘭馨交流協會會長洪嘉妘說，該協會秉持「女人支持女人」理念，長期深入社區協助弱勢婦女與女孩，同時關注社會議題，透過教育的力量付諸行動，翻轉其生活與未來，也期盼藉由此次連線活動，向更多市民傳達「暴力零容忍」的理念，讓關懷與尊重成為城市的共同語言。

陳雅芬主秘也呼籲社會大眾，面對身邊疑似受暴情形，應即時撥打113全國保護專線或至「社會安全網－關懷e起來」網站通報，讓專業人員及時介入協助，降低傷害發生。