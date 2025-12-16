南市食農教育優良教案徵選 65組報名28組獲獎





強化食農教育，台南市府舉辦食農教育優良教案徵選，分為國中組、國小組及幼兒園組評比，有65組教案報名參加。經專業評審及審核會議評選，選出28組優良教案表揚。教育局表示，官田國中、土城國小、仁德幼兒園等3校，分別獲得各組特優獎，表現優異。

教育局表示，食農教育法於111年5月4日發佈，市府積極推動114至116年食農教育資源整合計畫，114年首度辦理食農教育優良教案徵選，目的是鼓勵國中小及幼兒園教師投入食農教育教案創作，精進校定課程內涵，讓食農教育在校園中扎根。

教育局表示，食農教育教案徵選，以食農教育3面6項為概念架構，鼓勵教師結合在地特色發展課程，深化學生對產業、環境與飲食文化的理解，進一步提升學童的生活素養與永續意識。教案徵選分為國中組、國小組及幼兒園組進行評比，有65組教案報名參加。經評選，分別選出特優獎、優等獎及甲等獎等28組頒獎表揚。

國中組特優獎官田國中，以官田盛產菱角議題，發展再利用農業廢棄物菱角殼教案，引導學生思考循環經濟的重要性及其對在地生活環境的影響。課程融入菱角殼染布、製作除臭包等實作活動，將原本被視為廢棄物的素材轉化為生活用品。

國小組特優獎土城國小，社區以漁業為主，課程結合在地養殖特色，從認識養殖池環境、了解蝦的構造並製作立體模型，到動手完成蝦手捲料理，讓學生理解養殖漁業與餐桌間的連結。學校也與蝦農合作，帶領孩子實地踏查養殖池，體驗養殖歷程並親手剝蝦，完成結合知識學習與感官體驗的食農探索之旅。

幼兒園組特優獎仁德幼兒園，以麵食為主軸，結合在地蔬果與我的餐盤理念，規劃一系列食農課程，將蔬菜融入幼兒喜愛的活動中，安排孩子進入校園廚房蒐集午餐食材，並設計菜園尋寶遊戲、蔬菜隱身術等課程，走入菜園、親手製作麵條並參訪社區手工麵店，體驗與在地飲食文化，培養幼兒食農素養。

