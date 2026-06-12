南市食農教育遊學地圖校際體驗營登場 趣味互動實作體驗感受漁業特色

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南市食農教育遊學地圖校際體驗營熱鬧登場，學生透過趣味互動與實作體驗感受漁業特色。（記者李嘉祥攝）

▲南市食農教育遊學地圖校際體驗營熱鬧登場，學生透過趣味互動與實作體驗感受漁業特色。（記者李嘉祥攝）

為推動食農教育向下扎根，臺南市政府教育局自111年來持續舉辦「食農遊學地圖體驗營」，鼓勵師生及親子走入產地、認識在地農漁特色，12日並辦理115年度第19場體驗營，白河區仙草實小學生至安南區土城國小進行校際交流，以「蝦」為主題結合在地養殖產業與特色課程，在趣味互動與實作體驗中，感受臺南在地漁業特色與食農教育魅力。

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市長黃偉哲表示，臺南沿海地區有優良養殖環境，不僅養殖產業發展成熟，也孕育出優質且具地方特色的水產資源，透過食農教育活動可讓學生從產地認識養殖環境、了解蝦類生態與在地漁業文化，進一步增進對家鄉產業的認同感，並培養珍惜食物與支持在地農漁產品的觀念。

教育局長鄭新輝指出，食農教育不只是認識食材來源，更重要的是培養孩子理解環境、尊重生產者及珍惜食物的態度；此次以「蝦」為主題規劃體驗課程，結合臺南在地養殖產業特色，讓學生透過實地走訪、觀察及動手操作，深入了解從養殖、生產到餐桌的完整歷程，期望孩子在體驗過程中不僅學習食農知識，更能建立健康飲食、永續環境及支持在地產業的觀念，將食農教育精神落實於日常生活中。

教育局主任秘書陳宗暘代表出席，與孩子一同體驗剝蝦樂趣，他強調，透過親身參與，不僅感受到活動的趣味性，也更加了解一尾蝦從養殖到端上餐桌所需付出的心力，期盼藉由體驗式學習，讓學生在探索與實作中累積知識，建立對在地產業及飲食文化的認識。

土城國小校長李貞慧說，此次活動結合在地漁民資源，雖受天候影響無法帶領學生走進魚塭體驗活動，但還是按原課程規劃了「認識蝦類」、「生態養殖環境」、「食品安全與處理技巧」及「蝦料理體驗」等課程，帶領學員從產地到餐桌，完整了解蝦類的養殖、生產、加工及食用過程，讓學生能獲得與課堂學習截然不同且更深刻的學習收穫。

鄭新輝局長進一步說明，115年度校際及親子食農教育體驗活動已舉辦超過18場，後續尚有30場體驗活動陸續展開，內容結合農漁產業特色與實作體驗，讓學員透過參與認識在地農漁產品的生產過程及產業文化，未來也會持續串聯學校與在地農漁業資源，推動更多元的食農教育活動，提升學童及家庭對在地農漁產業的認識與支持，共同落實永續發展理念。