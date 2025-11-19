南市養豬場違法餵廚餘 重罰120萬
台中爆發非洲豬瘟案例，全台有8縣市宣布永久禁止廚餘養豬，台南也名列其中。不過，市議員林燕祝19日爆料，白河區有一處未取得畜牧場登記證的養豬場涉嫌違法使用廚餘養豬，擔心淪為防疫破口。市府農業局表示，該場位在偏僻處，經稽查人員現場守候查獲後，已重罰120萬元；市長黃偉哲也認為業者很惡劣，可以連續處罰。
林燕祝昨天總質詢時，特別秀出她與助理李佳蓉私下蒐證的照片及影片，圖中可見殘破的豬舍裡，有多個飼料桶中裝滿熟廚餘，環境髒亂不堪，豬舍周圍還堆放許多非法棄置的營建混合物和瀝青。
林燕祝強調，全市有541家養豬場，但沒有牧場登記和飼養登記高達70家。民眾曾8次檢舉白河這處養豬場，但因該場未取得畜牧場登記或飼養登記證，主管機關無法撤證。她質疑到底全市還有多少廚餘養豬的黑數？市府相關單位應落實稽查並從嚴裁罰，不能放任淪為防疫破口。
農業局長李芳林表示，該局本月17日執行聯合稽查時，在白河區魏姓業者的養豬場查獲違法使用廚餘養豬，現場飼養豬隻共168頭，稽查人員查獲10桶廚餘及飼料槽內有廚餘殘渣，明顯違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，將裁罰120萬元。
另外，動保處當日除依規採樣並辦理後續裁處作業外，也同步採取最高等級的防疫措施，啟動環境清消作業，除由環保局押運飼主自行載運的10桶廚餘到焚化爐去化，動保處也對廚餘載運車輛、場內空桶及周邊環境展開全面清潔與消毒，並開立全場豬隻移動管制書，還採樣5頭豬隻的血液送驗，初篩結果均為非洲豬瘟陰性，確認並無疫情傳播。
李芳林還說，魏姓業者先前已被列為追蹤輔導對象，該局畜產科及動保處也分別於11月10日及13日兩度前往稽查與輔導，當時雖未發現違規，卻已多次宣導禁用廚餘的規定，「對於這種挑戰公權力、危及產業安全的行為，市府將嚴懲不貸。」
