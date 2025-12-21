南市首創無人機救災展演

南市將舉辦產官研合作全國首創無人機救災展演，透過無人機深入災區掌握先機，開創地方政府科技防災新典範。



（記者李嘉祥攝）

面對極端氣候挑戰，臺南市政府再度領先全國，廿六日將於沙崙智慧綠能科學城國家科技及技術委員會資安暨智慧科技研發大樓舉辦無人機救災韌性展演，以「智慧防災、科技韌性」為主軸，結合中央科研單位、無人機產業與市府防災團隊等產官研界，展現臺南結合科技應用與城市安全上的前瞻布局。

市長黃偉哲表示，科技是提升城市防護力的關鍵，南市持續導入智慧化技術，可深入災區讓防災更即時、救災更精準；展演活動除聚焦無人機於救災領域應用外，也展示臺南產官研合作新突破，開創地方政府科技防災新典範。

副市長趙卿惠指出，展演地點選在具創新象徵的沙崙智慧綠能科學城舉辦，除代表臺南推動科技防災的決心，也象徵南台灣正邁向「智慧新都、韌性家園」城市願景，歡迎各界拭目以待。