南市首創ATG智慧稅務系統

南市副市長趙卿惠、財稅局長李建賢發表「ATG智慧稅務系統」，將透過AI創新應用確保市民權益。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府致力將AI應用導入市政與市民服務，繼與金融機構合作推出全國首創「AI口罩ATM告警智慧應用」試驗計劃後，十二日再發表能自動快速比對稅籍資料、大幅提升稅務效率並減少錯漏的「ATG智慧稅務系統」，是全國AI清查稅籍首例，透過AI創新應用確保市民權益。

市長黃偉哲指出，市府將AI創新應用導入市政及市民服務，今年與金融機構、華碩電腦合作推出「AI口罩ATM告警智慧應用」試驗計劃，結合AI臉部辨識及語音警示功能，要求提款人暫時脫下口罩、安全帽等面部遮蔽物，強化ATM端即時阻詐能力，獲財政部及金管會重視，促請各公股行庫研議跟進。

黃偉哲市長說，今年再透過產官學合作，耗時五個月研發全台首創的「AI稅務圖資整合系統ATG」，結合稅籍資料庫、地理資訊系統GIS及AI技術，透過AI主動清查比對稅籍資料及圖資，提升稅務清查效率、減少人為錯漏，並省下稽徵人力，使課稅服務更便捷精準，希望將經驗推廣至全國，建立全台「智慧防詐」與「精準稅務」堅實體系。

財稅局長李建賢指出，臺南積極推進稅務數位化，推動ATG系統是關鍵，透過GIS地理圖資技術與AI輔助分析，系統能自動交叉核對稅籍資料、國土利用調查圖及建物區塊圖等多元資訊；過去每年耗費四萬二千個工時僅能清查六萬五千筆稅籍資料，採用ATG系統後預估可節省五千工時以上，清查件數超過十萬筆，提供迅速確實的智慧便民稅務服務，未來也會持續結合各方技術及資源，為市民提供更高效、可靠的市政服務。