南市體育局全民運動與競技雙軌並進 打造臺南活力運動城市

南市體育局長陳良乾、副局長林義順率團隊展現今年於全民運動推廣、國內外競技賽事得獎，以及運動場館建設等多項成果，打造臺南活力運動城市。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府體育局自111年升格後持續推動「雙主軸、四輪傳動」施政策略，兼顧全民運動與競技體育發展，致力扎根基層、提升城市運動能量，29日並於永華市政中心舉行年終成果發表會，局長陳良乾、副局長林義順率團隊展現一年來打造「健康市民、活力臺南」成果；副秘書長徐健麟代表黃偉哲市長出席，臺南市體育總會吳志祥理事長也到場勉勵。

成果發表會特別邀請114年全國運動會靜水競速女子組200公尺金牌劉妍廷、高男組輕艇競速1000公尺單人C艇金牌葉翊泓、2025年第22屆全國啦啦隊錦標賽榮獲彩球團體、雙人等國中組冠軍的大橋國中啦啦隊、2025臺南市第四屆省躬盃軟式少棒錦標賽第一名的省躬國小、113學年度國中棒球運動聯賽硬式組全國賽第二名的崇明國中、2025臺南市巨人盃全國青棒錦標賽季軍的南英商工及114年全國成棒甲組春季聯賽亞軍、2025年爆米花聯盟賽殿軍的城市棒球隊共襄盛舉，藉由大橋國中啦啦隊的精采表演展現臺南之光風采。

徐健麟副秘書長肯定體育局今年承辦全中運及規劃多項國際賽事努力與成績，不僅展現臺南競技實力，也凝聚各項運動力量、提升國際能見度；市府會持續支持選手訓練、強化場館建設、推廣全民運動，期望讓臺南成為真正的運動城市，讓市民共享運動成果與健康生活。

陳良乾局長回顧114年，臺南於國內競技賽事表現卓越，獲獎成果再創歷史新高，全民運動活動熱烈、推廣更廣泛也更深入，持續穩定建造運動場館建設及精進基層體育設施，並加強國際運動交流，展現城市運動多維發展的實力與潛力。

陳良乾局長表示，臺南今年承辦全國中等學校運動會，代表隊奪下48面金牌、42面銀牌及63面銅牌，總計153面獎牌佳績，破大會紀錄計5項9人次，表現亮眼，刷新歷年紀錄，不僅是選手努力的成果，也是教練團隊、學校及體育局多年扎根三級銜訓與學校體育培育策略的具體展現，且臺南代表隊在多項項目中創下個人及團體新紀錄，充分展現基層體育人才培育的成效與深度；除全中運外，臺南代表隊於114年全國運動會中也表現亮眼，榮獲考試院院長獎，總計 28 金、27 銀、38 銅，透過國內大型賽事的磨練讓臺南選手競技實力持續提升，培養出更多有國際競技潛力的人才，也讓基層體育扎根成效逐步顯現，為未來國際賽事奠定穩固基礎。

在全民運動推廣方面，陳良乾局長說，體育局全年舉辦多項活動與計畫，涵蓋幼兒運動會、長青運動賽事、趣味運動嘉年華、大型路跑及鐵人三項賽事，全年活動超過2500場次，吸引超過10萬人次參與，有效提升市民運動參與率，並透過多元化活動讓運動成為市民生活的一部分，培養市民健康生活習慣，也活化城市運動氛圍；此外，體育局也將運動賽事與在地文化深度結合，讓市民在參與運動的同時更加認識臺南城市特色，提升市民對運動的興趣與認同。

陳良乾局長指出，為提升城市國際能見度及選手國際競技實力，體育局積極拓展國際運動交流，今年臺南選手參與國際馬拉松及其他多項國際賽事，累積實戰經驗增進國際競技視野與實力；115年南市亦規劃多項國際賽事，包括 「2026 年第一屆府城盃國際青年七人制橄欖球邀請賽」、「臺南市巨人盃國際青少棒錦標賽」以及邁入第20週年的「臺南古都國際半程馬拉松」等，橫跨不同運動類型與年齡層，兼顧競技水準與全民參與，預期將吸引國內外選手與市民共襄盛舉，進一步提升臺南國際運動交流能見度與城市影響力。

體育局也持續增加運動場域資源與改善基層體育設施，陳良乾局長說，亞太成棒主球場於114年全區啟用後，將臺南推向國際棒球訓練中心地位，並舉辦 WBSC U12 世界少棒賽等國際賽事吸引國際選手與觀眾，提升城市國際能見度；在運動場館空間優化方面，體與局配合全民運動政策推動陸續完成安南、新營、永康、南科及仁德全民運動館建置，並規劃國際游泳池、學甲排球館及關廟射擊場等設施，完善全民運動空間；場館也提供平價收費、多元且優質運動體驗，同時完善現有全民運動中心及國民運動中心設施，結合社區創新運動活動，增進各年齡層參與，提升場館使用效益與活化程度，打造兼具競技訓練與全民休閒功能的運動場域。

陳良乾局長強調，臺南今年於競技體育、全民運動、場館建設及國際交流等面向均取得顯著成果，展現城市運動發展的多維能量；展望未來，將持續厚植運動發展基礎，打造兼具活力、包容與競爭力的運動城市，為市民帶來更多精彩運動體驗與健康生活。