南市體育局攜手南瀛桌球協會主辦桌球冬令營

南市體育局攜手南瀛桌球協會辦桌球冬令營，以分梯次、小班教學方式提供學生彈性選擇及充分練習，期吸引學童投入運動行列。（記者李嘉祥攝）

▲南市體育局攜手南瀛桌球協會辦桌球冬令營，以分梯次、小班教學方式提供學生彈性選擇及充分練習，期吸引學童投入運動行列。（記者李嘉祥攝）

為推動全民運動政策，提升市民運動參與率，臺南市政府體育局攜手臺南市南瀛桌球協會於寒假期間辦理「一一五年桌球冬令營」，共規劃三梯次，藉由分梯次方式提供學生彈性多元選擇，盼吸引更多孩童投入運動行列。

體育局長陳良乾表示，學生階段是培養運動興趣及建立正確運動觀念重要時期，透過適齡且循序漸進運動課程，不僅有助於體能發展，也能提升專注力、紀律性與團隊合作精神；桌球冬令營採小班教學，南瀛桌球協會教學經驗豐富的劉桂三教練擔任教練，依學生程度規劃教學內容，從基本動作、正確姿勢到實際對打，協助學生在安全且專業的環境中學習桌球技巧，提升學習成效。

陳良乾局長強調，與民間運動協會合作推動學生運動培訓，不僅能強化校園運動基礎，也有助於發掘運動人才，未來會持續推動多元學生運動方案，營造支持孩子健康成長的友善運動環境。