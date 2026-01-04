南市體育局邀三級棒球隊員 前往全美戲院觀賞《冠軍之路》
臺南市體育局邀請臺南市三級棒球隊，4日至全美戲院觀賞紀錄片《冠軍之路》，重溫世界棒球12強賽帶給臺灣的感動。該片完整呈現中華隊一路過關斬將，於東京巨蛋冠軍賽中以完封日本隊之姿，勇奪隊史首座12強冠軍殊榮的時刻。
為支持臺南市三級棒球隊勇敢逐夢，全美戲院將捐出該片首日票房收入，以回饋基層棒球發展。歡迎大家走進戲院，感受棒球的熱血激昂，也為即將到來的WBC世界棒球經典賽暖身應援。
臺南市政府體育局陳良乾局長表示，非常感謝全美戲院的美意及大力支持臺南市三級棒球隊。棒球不僅是臺南重點發展的體育項目之一，更是凝聚城市認同與世代情感的重要力量。臺南市具備全國首屈一指的棒球場地亞太國際棒球訓練中心，該場地不僅是培育基層與菁英選手的重要基地，亦成功承辦多項國際賽事，包含2025第八屆WBSC世界盃少棒錦標賽及2025年第12屆亞洲U15青少棒錦標賽等知名國際賽事！
臺南市政府體育局表示，臺南長期深耕三級棒球發展，從少棒、青少棒到青棒，持續透過完善賽事制度與多元培育管道，打造選手穩健成長的舞臺，其中「三級巨人盃棒球賽」更成為基層球隊重要的年度指標賽事。此次透過觀影活動，讓年輕選手近距離感受國家隊站上世界巔峰的歷程，期盼將冠軍精神內化為持續努力的動力，為臺南培育更多優秀棒球人才。未來體育局也將持續推動三級棒球與國際交流，讓臺南作為「棒球城市」的特色品牌能持續發光發熱。
