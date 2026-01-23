南市體育局配合運動幣政策號召全民運動中心共推優惠 擴大帶動運動產業發展

南市體育局配合運動幣政策號召全民運動中心及運動場館共推優惠，期擴大帶動運動產業發展。（記者李嘉祥翻攝）

▲南市體育局配合運動幣政策號召全民運動中心及運動場館共推優惠，期擴大帶動運動產業發展。（記者李嘉祥翻攝）

運動部115年推出「運動幣」，並採登記抽籤方式辦理；臺南市政府體育局23日表示，年滿16歲（民國99年1月1日前出生）且設籍國內的國民均可於26日上午10時起至2月8日24時止完成登記等待公開抽籤，有機會獲得500運動幣，歡迎市民把握機會踴躍參與，另也責成各全民運動中心及所轄各運動場館配合推出相關加碼優惠，並鼓勵私有運動場館共襄盛舉推出相關優惠活動，共同擴大運動幣成效，帶動運動產業發展。

廣告 廣告

體育局指出，「運動幣」政策於115年正式上路，首年規劃發放60萬份、每份面額500元，以全民皆可參與為設計核心，除延續「做運動」與「看比賽」兩大抵用類別，並新增「添裝備」類別，供民眾購買運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等，透過普遍適用的補助機制，鼓勵民眾將運動自然融入日常生活，持續累積健康能量，營造全民共享的運動風氣。

體育局長陳良乾表示，「運動幣」政策結合運動參與及運動消費雙軌並行，多元且具彈性使用方式降低運動準備門檻，提升民眾參與運動的便利性與持續性，有助於培養規律運動習慣，也可帶動運動場館、賽事活動、運動用品及相關服務產業的消費動能，促進運動產業整體發展，形成正向循環的運動生態。

陳良乾強調，南市將持續配合運動部政策方向，整合地方運動場館與社區資源，加強宣導與資訊轉知，協助市民順利完成登記並善加運用運動幣，透過完善政策與運動環境建構，逐步形塑便利可及的運動生活圈，穩健推進「運動城市、健康臺南」的施政目標，也鼓勵民眾持續關注臺南市政府體育局官方粉絲專頁，以掌握最新消息。