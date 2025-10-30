南市 謝龍介怒駁介入民進黨初選 陳以信喊推對外經貿委員會

藍綠台南市長初選白熱化，民進黨立委林俊憲、陳亭妃積極爭取明年1月初選民調出線，國民黨立委謝龍介面對陳亭妃控訴他介入民進黨初選，謝駁斥子虛烏有，「這對你們初選沒有加分！」並於今日公布首波「團結台南聯合看板」喊光復台南；爭取國民黨提名的前不分區立委陳以信昨宣布若當選，市府將成立「對外經貿委員會」，提升台南在全球經濟能見度。

陳、林在初選廝殺激烈，謝龍介日前於直播透露，「林俊憲的支持度正在上升，與陳亭妃不斷拉近。」陳為此於臉書怒控「謝龍介不演了，直接介入民進黨初選。」林則稱，尊重謝的分析，但還是希望回歸公共政策討論。

謝龍介說，林、陳在初選砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作，但國民黨絕不會做這種事，「我們會贏得堂堂正正、光明正大！」籲林、陳2人「不要再指控國民黨介入貴黨初選」。

謝龍介說，他的對手是賴清德總統，喊話民進黨不要利用國民黨造勢，「這對你們初選沒有加分！」他今天將與多名藍營議員一起公布「團結台南聯合看板」，說明國民黨將如何堂堂正正「光復台南」。他痛斥，民進黨在台南執政32年，造成許多官商勾結、槍擊案與凶殺案、爐碴案等，人民已經厭惡，呼籲停止政治惡鬥。

陳以信表示，若當選市長，市府將成立「對外經貿委員會」統籌城市對外經貿發展、推動台南的國際招商，打造台南城市品牌，提升在全球經濟舞台的能見度。針對精神科醫師沈政男指謝、陳兩人相加後除以2，是參選台南市長最佳人選，陳以信表示，他跟謝初選是1加1大於2，有助國民黨吸引更多中間選民。