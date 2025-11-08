南市「風起再生、農聚台南」 農村再生成果嘉年華在後壁登場

記者陳佳伶／新營報導

南市農業局八日在後壁區菁寮老街舉辦農村再生成果嘉年華，今年活動主題為「風起再生、 農聚台南」，透過農村市集、廚師料理秀、胡麻食農教育主題展覽等動靜態展出，展現台南歷經丹娜絲颱風災後復原再生面貌，也展現台南農村再生的具體成果，現場相當熱鬧。

副市長葉澤山表示，台南有一百零八個農村再生社區，光是後壁區就有十一個，後壁更是金牌農村搖籃獲得農業部肯定，今年雖經歷丹娜絲颱風的風災重創，後壁區展現災後重生的韌性，快速整理復原，這次結合台南績優農村再生社區，共同展現產業、文化和藝術的多元風貌，呈現農村社區的凝聚力與行動力。

市農業局在後壁菁寮老街舉辦農村再生成果嘉年華、副市長葉澤山（第一排右三）、農業局長李芳林（第一排右二）、副局長吳威達、（第一排右一）、後壁區長李至彬（第一排右五）等人出席，肯定農村再生成果。（記者陳佳伶攝）

農業局長李芳林表示，這場農村再生成果嘉年華整合培根社區、農村再生社區、總合發展計畫的胡麻產業；金牌農村推廣計畫在金牌農村的菁寮老街呈現，現場聚集超過五十多個攤位參與，包括四十二個農村社區、十個胡麻相關業者、金牌農村在地商家等，展現各地不同特色。

廚師料理秀，以米、胡麻為食材現作好吃的料理和點心。（記者陳佳伶攝）

成果嘉年華呈現「好吃、好看、好玩」，包含在地風味市集、有好吃的碗粿、鹹粿、米糕、香甜的洋香瓜、胡麻、牛蒡加工產品、現採菱角、手工麵包、芝麻糕DIY體驗、特色文化展演、胡麻食農教育的主題展覽等活動；後壁區嘉苳社區帶來「內山姑娘要出嫁」藝陣演出，還有廚師料理秀和街頭藝人演唱，帶給遊客豐富的動、靜態體驗，並不忘將喜愛的農產品和農產加工品等戰利品買回家。

農業局說，南市大力推動農村再生，推動成果屢獲中央肯定，農村再生成果大豐收，期望未來持續進步，為農村帶來更好的生活。