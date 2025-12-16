南市114年度登革熱防疫志工頒獎 莊人祥感謝基層志工努力孳清建立健康家園





台南市114年度登革熱防疫志工頒獎，16日上午於永華市政中心10樓小禮堂辦理，衛福部莊人祥常務次長致詞表示，南市登革熱防治相當完善，其中建置定點醫師診所針對疑似病例積極通報，有效發現社區隱藏個案，降低病毒傳播風險。

莊人祥常務次長與黃偉哲市長共同表揚各區里優秀的社區防疫志工及校園防疫績優團體的辛勞奉獻，讓南市迄今3例本土病例能有效控制防止疫情擴散，充分展現市民團結與防疫能力，維護市民健康。

今年各區里共成立417隊防疫志工隊，截至11月累積動員226,433人次，清除152,278個積水容器，透過平時社區防疫志工隊動員、病媒蚊密度調查、登革熱防治相關訓練及活動參與，積極提升社區登革熱防疫成效，並評選出15組防疫志工隊及10組校園防疫績優團體。

監測區第一名北區區仁愛里、第二名永康區尚頂里、第三名南區南都里、第四名新營區新北里、第五名安南區安富里、第六名中西區永華里、第七名仁德區仁義里、第八名安平區建平里、第九名東區和平里、第十名歸仁區後市里。

非監測區第一名官田區隆田里、第二名柳營區重溪里、第三名龍崎區崎頂里、第四名東山區東山里、第五名玉井區玉田里。

校園績優第一名北區立人國小、第二名仁德區仁德國中、第三名東區勝利國小、第四名七股區七股國小、第五名北區成功國中、第六名新營區南新國中、第七名佳里區佳里國小、第八名南區省躬國小、第九名安南區海佃國小、第十名仁德區仁德國小，由市長親自頒發奬座及禮券予以嘉獎鼓勵。

黃偉哲市長呼籲市民，氣候已進入冬季但溫度仍適合斑蚊生長，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」，巡視家戶內外環境並將孳生源清除，將防疫觀念內化為日常生活中的一部分，從根本杜絕病媒蚊孳生，攜手齊心守護臺南健康家園。登革熱防治相關資訊請參閱臺南市政府登革熱防治中心http://bit.ly/3xHfuzL 或撥打06-3366366防疫專線洽詢。



