



臺南市114年第4季土地與建物買賣移轉統計資料出爐，本季土地買賣筆數為9,903筆，與前季相比，增幅為8.96%，而與113年第4季相較，減幅達23.81%。本季建物買賣棟數為5,180棟，較上季增加8.82%，與113年第4季相比衰退16.76%；其中，建物辦竣第一次登記後移轉棟數為2,102棟，占建物總移轉比例40.58%。觀察臺南市114年第4季不動產交易情形，土地及建物買賣移轉量相較於前一季均呈現回溫，惟與113年同期相比，整體交易量仍明顯下滑，顯示市場短期交易回溫，但中長期仍受景氣及政策因素影響。

從各行政區建物買賣移轉棟數統計資料顯示，本季交易熱度主要集中於安南區、永康區、安平區及歸仁區，合計2,572棟，占全市移轉棟數近5成比例。其中安南區第4季建物移轉887棟，居全市之冠，季增19.86%，年增44.46%，交易量表現亮眼，建物第一次移轉棟數505棟，新屋移轉佔建物移轉比率56.93%。永康區第4季建物移轉726棟，季增11.52%、年增12.21%，交易動能亦呈現雙成長，建物第一次移轉棟數377棟，新屋移轉佔建物移轉比率51.93%，顯示中古屋市場與預售建案成交移轉皆有表現。反觀本季新市區移轉棟數僅89棟，較上季減少45.40%，較113年同期減少45.73%，該區需求轉趨保守，短期交易動能轉弱。

市長黃偉哲表示，113年9月份央行祭出第七波信用管制以及銀行房貸緊縮，買氣觀望、房市持續冷卻，全國房市交易量普遍下滑，臺南不動產交易市場亦同步受到影響。惟臺南市政府將持續以科技聚落、產業發展及交通建設為核心，包括永康創意設計園區、七股科技工業區及台南科技產業專區持續推進，交通工程包括國道8號台南系統交流道改善、台61線西濱快速道路曾文溪大橋、北外環及安平跨港大橋同步施工，持續打造宜居、創新、文化兼具的臺南。

地政局長陳淑美表示，從本季統計資料觀察，本季土地及建物交易量雖較前一季回升，顯示部分自住及剛性需求於年底逐步釋出，惟整體交易規模仍低於113年同期，反映市場對房貸條件及未來景氣走向仍持保守態度。此外，建物第一次移轉占比連續3季達4成以上，顯示新成屋交屋仍為市場重要支撐來源。整體而言，臺南房市短期呈現回溫跡象，惟後續走勢仍有待持續觀察政策與經濟情勢變化。

● 南市114年第4季房市交易呈現短期回溫 安南區、永康區仍維持成長動能