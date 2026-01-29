南市114年11月住宅價格指數微降 南科與沙崙綠能科技廊帶交易量續增





臺南市114年11月住宅價格指數為140.85，較前期微幅下降0.10%，相較去年同期則下降5.12%。以住宅型態而言，本期大廈的價格指數為147.97，透天住宅的價格指數為130.56，與前期相較，大廈價格指數下降0.10%，透天住宅價格指數下降0.13%。觀察各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期呈現下修調整格局。在交易量方面，本期全市交易量較前期增加3.73%，觀察各行政區交易量各有增減，並以歸仁區的交易量增幅102.56%最為顯著，新市區的交易量增幅以90.91%居次。

市長黃偉哲表示，本市各項重大開發計畫與公共建設正積極落實，穩健帶動城市轉型與發展，近期已正式公告南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫及辦理麻豆工業區、北安商業區（商 60）及南科 F、G 區之土地聯合標售，期盼引進優質廠商進駐，強化「南科、沙崙、柳營」科技廊帶之產業鏈結。在區域環境優化方面，南區喜樹灣裡市地重劃及滯洪設施工程已圓滿完工啟用，顯著提升防洪韌性並帶動南區觀光潛力，並配合持續推進的北外環快速道路與國道 8 號交流道立體化工程，緊密連結各行政區生活圈，致力打造臺南成為科技、便捷且具競爭力的宜居智慧城市。

地政局長陳淑美表示，本期住宅價格指數反映，多數行政區房價仍處高檔緩步修正階段。交易量方面，全市11月建物移轉棟數共1,584棟，較前期（10月）增加3.73%，整體買賣棟數與去年同期相較則減少16.89%，觀察結果顯示，本期交易量雖較上月微幅回升，但較去年同期仍有顯著落差，反映市場仍處觀望氛圍。

進一步觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下修格局，其中以佳里區的月變動幅度較前期微幅下跌0.65%，其次為仁德區以及安南區，月跌幅均較前期分別微幅下降0.48%及0.21%；此外，仍可觀察到部分行政區月變動率維持於正成長，如新市區及東區月漲幅分別微幅上漲0.53%、0.02%。若與去年同期比較，全部行政區皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為仁德區（9.04%）、佳里區（7.44%）以及善化區（6.71%）。本期住宅價格指數顯示，在信用管制政策持續影響下，市場資金動能轉弱，多數行政區房價持續呈現高檔微幅修正格局。

進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為安南區（309棟）、永康區（219棟）以及安平區（173棟）。與去年同期相比，安平區、仁德區、永康區以及中西區增幅較為顯著，本期交易量分別增加37.30%、16.00%、15.26%、14.29%，其中永康區因區內新建案陸續完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期增幅134.69%。相比之下，東區、北區以及佳里區交易量皆較去年同期下跌逾5成。再觀察預售屋實價登錄申報件數113年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年同期（113年11月）相比下降40%，顯示在信用管制影響下，市場整體交易量能續顯審慎，後續交易動能有待觀察。

