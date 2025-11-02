南市2產銷班摘全國優良獎

MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4擊敗多倫多藍鳥，收下世界大賽冠軍。而宣布本季結束後將退休的老大哥Clayton Kershaw，在賽後球隊的香檳慶祝時刻時，以慣例的上半身赤裸造型登場，並說道：「能和這樣最棒的夥伴們一起以冠軍作為結尾，我想不出比這更完美的退休方式了。」

