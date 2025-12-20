南市225位特教生比才藝 用勇氣感動全場

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市114學年度特殊教育學生才藝比賽，共225位學生參賽、185位獲獎。孩子們用音樂、舞蹈和戲劇站上舞台，展現創意與實力，也讓大家看見每一位孩子努力不懈、勇敢發光的模樣。

國中團體賽特優由仁德國中拿下，集中式特教班與資源班學生攜手組成「愛七逃旅行社」。孩子們在課堂中一起練歌、排舞、加戲劇，打造充滿活力的演出，透過歌舞傳遞「走出戶外、少滑3C」的正向訊息，邀請大家一起感受台灣的多元風景。

廣告 廣告

國小團體賽特優由大灣國小集中式特教班獲得，以「台灣尋寶趣」為題從《寶可夢》發想，結合台灣文化與歌謠，把〈丟丟銅仔〉、〈高山青〉、〈天公落水〉等童謠，串連〈寶島曼波〉等流行歌曲，孩子化身訓練師與精靈，展開一場熱鬧又溫馨的環島冒險。

個人賽同樣感動滿滿。國中A組特優的玉井國中王同學，透過鋼琴學習專注與耐心，用音符找回自信；國中B組特優的歸仁國中吳同學，將舞蹈當成紓壓與表達自我的方式，再次站上舞台展現堅持。國小A組特優由忠義國小陸同學獲得，以《小孩的狂歡節》彈出滿滿能量；國小B組特優的蓮潭國中小詹同學長年投入爵士鼓學習，多次參賽獲獎，此次再度以熱情演出獲評審肯定。

活動中也頒發特教生獎助學金，今年共有51位學生獲得南市身心障礙學生教育協會獎助。教育局長鄭新輝表示，市府持續打造舞台，陪伴孩子累積自信、突破自我，讓努力被看見，也讓每個孩子都能用自己的節奏閃閃發亮。

【看原文連結】

更多自由時報報導

北捷砍人釀4死！兇嫌墜樓亡 57歲男等3傷者送醫不治

北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯

紓解國1內壢、中壢段壅塞 高公局：中豐交流道月底通車

後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運

