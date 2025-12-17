南市3市集獲800萬美學改造經費

南市經發局副局長蕭富仁、市場處代理處長林士群介紹佳里中山、學甲及六甲市集人氣示範攤鋪特色產品。（記者李嘉祥攝）

▲南市經發局副局長蕭富仁、市場處代理處長林士群介紹佳里中山、學甲及六甲市集人氣示範攤鋪特色產品。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府積極推動市場改造，佳里中山市場、學甲市場及六甲市場三處市集今年通過經濟部「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫」評選，成功爭取到八百萬元美學改造經費。

市長黃偉哲表示，傳統市集是台灣經濟與文化重要象徵，在經濟部輔導與經費支持下，市府從輔導攤商整體規劃、攤位設計到環境改善，打造兼具人情味與設計感的現代化市集，提升形象與競爭力，以舒適購物環境吸引消費者與遊客到訪，活絡地方經濟；未來也會持續積極爭取資源與經費完善市場軟硬體設施，注入創新與活力，協助傳統市集因應現代市場需求與環境挑戰。

廣告 廣告

經濟發展局長張婷媛及副局長蕭富仁也介紹三處市集人氣示範攤鋪，佳里中山市場土豆伯雜糧行深耕在地逾七十年，貼心推出多款組合包方便顧客選購；學甲市場阿德雞肉為老字號攤販，以新鮮現宰雞肉聞名，品質優良，深受婆媽喜愛；六甲市場慈雲素食是老饕熟知的人氣攤位，店內空間明亮整潔，並以健康、自然的飲食理念為核心。

市場處代理處長林士群指出，三處市集皆各有五處示範攤鋪位進行攤台與招牌更新、展售台美化等，佳里中山市場進行門面翻新與美化、攤位照明更新、閱覽室與周邊地面美化工程；學甲市場改造項目涵蓋入口意象美化、指引牌設置、主視覺設計與空間美化；六甲市場則強化主視覺設計、入口意象美化、指引牌設置、轉角端景牆面美化等，讓市場環境煥然一新，歡迎市民來體驗。