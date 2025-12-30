南市5G新科技學習計畫實施成績亮眼 八校喜獲教部殊榮

南市5G新科技學習計畫實施成績亮眼，全市有八校榮獲教育部殊榮，肯定教學成果與推動成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府教育局長年推動5G與新科技融入教學，鼓勵各校參與教育部5G新科技計畫，打造沉浸式、多元化學習環境，今年度教育元宇宙推廣計畫學校有土城國小、重溪國小、崇明國小等3校及VR融入教學推廣計畫學校仙草實小、竹門國小、河東國小、長安國小及仁德國中等5校共8校獲選為114年學年度上學期5G新科技學習推廣計畫學校；教育部日前於國立高雄大學舉辦114年學年度上學期5G新科技學習推廣計畫南區成果交流會，來自11縣市51個計畫學校齊聚進行教學成果展示與交流，南市8所5G新科技計畫學校無論在課程設計、教學創新及學習成效上表現亮眼，全數獲獎，展現深耕新科技教育豐碩成果。

市長黃偉哲表示， VR融入教學與元宇宙等新科技的導入，不僅是教學工具的創新，更代表教育思維的轉變，透過沉浸式與互動式的學習環境，學生能跨越時間與空間限制，主動探索各學科領域，並在體驗與操作中培養跨域思考與解決問題的能力；南市於成果交流會中榮獲VR教學實踐獎、VR創新應用獎、VR最佳團隊獎、VR學習卓越獎、教育元宇宙創新應用獎及教育元宇宙最佳推動獎等殊榮，說明教育部對南市計畫學校教學成果與推動上有極大肯定；市府會持續支持學校發展新科技教學，協助孩子掌握未來趨勢，與世界接軌。

教育局長鄭新輝指出，5G新科技為教育開啟共學新紀元，長期投入教育元宇宙教學發展的土城國小與重溪國小透過元宇宙平台進行跨校共學，讓學生在虛擬空間中互動交流，兩校學生化身小小解說員為彼此介紹自己學校的特色，展現新型態的學習樣貌；崇明國小則與北市西湖國小打破距離的限制，應用元宇宙平台進行食農與英語文化課程，特別恭喜這3校的努力開花結果，在這次的成果交流會上，土城國小拿下教育元宇宙最佳推動獎，重溪國小及崇明國小則榮獲教育元宇宙創新應用獎。

教育局進一步說明，為提供更豐富且同步的教學資源給學生，偏鄉學校如河東國小、仙草實小及竹門國小積極發展VR融入教學課程，VR融入教學與推廣計畫學校河東國小導入星星的世界VR教材，讓學生無論白天或黑夜無論春夏秋冬都能夠容易並正確地透過VR頭盔觀察星星的方位與角度，榮獲「VR創新應用獎」；仙草實小與竹門國小則結合在地文化與語言學習，發展家鄉導覽、客語學習與自然領域等課程，以學生為中心縮短城鄉學習差距，仙草實小榮獲「VR最佳團隊獎」、竹門國小則榮獲「VR教學實踐獎」。

另外，長安國小與國立高學大學共同開發《玩樂之聲Plus》VR教材，讓學生體驗海洋生物的聲音及特性並上架教育大市集達到資源共享，榮獲「VR學習卓越獎」；仁德國中以「熱對物質的影響」VR教材引導學生進行各項熱的實驗例如熱漲冷縮的原理及熱氣的產生讓熱氣球升空的體驗與操作，將抽象的概念透過虛擬實境具體化提升學生的學習動力，榮獲「VR創新應用獎」，

數位學習推動辦公室主任高誌健強調，5G新科技為教育帶來嶄新的願景，透過沉浸式學習與跨校協作，學生不再只是被動的學習者，而是能在虛擬環境中進行探索、討論與創作，未來將持續透過學習示範推廣學校機制，協助更多學校建構穩定且具前瞻性的數位學習環境，實現開放且平等的學習理念。