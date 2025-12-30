南市60台移動式抽水機 交機

南市六十台移動式抽水機交機啟用，超前部署強化防汛效能，市長黃偉哲、水利局長邱忠川均出席，期盼打造高韌性防汛城市。（記者李嘉祥攝）

臺南市潛勢易淹水面積全國最大，臺南市政府以最高標準進行防汛整備，向經濟部水利署爭取三千五百餘萬元補助加上自籌等共計投入八千九百四十萬元增購六十台零點三CMS移動式抽水機組，卅日於新市區座駕抽水站舉行交機儀式；市長黃偉哲現場檢視抽水機組連續抽水性能，期盼有效減緩強降雨積淹水問題。

黃偉哲市長表示，臺南共配置五一一部移動式抽水機，雖尚未進入梅雨季或颱風季，卻是進行設備整備、工程維護最佳時機，市府全力強化防汛整備，確保機具維持最佳狀態；此次新購設備主要汰換老舊機組，雖然經費龐大，但對保障市民生命財產安全、降低淹水發生頻率與風險有實質效益；未來也會持續與中央合作，從河川治理、應急工程、抽水設備增設到堤防修築、水路疏浚等面向全面推動，提升治水韌性。

水利局長邱忠川指出，南市是全國防汛設備最完整的城市之一，但因部分機組使用已久，機齡超過十五年，抽水效能及穩定性不佳；市長黃偉哲重視抽水站效能，積極推動抽水站老舊抽水機組汰換更新，迄今投入六點六一億元，完成十五處抽水站機組更新改善，確保抽水穩定性及避免日益升高的維護成本。

邱忠川局長強調，新購的六十台移動式抽水機採用工業級引擎，可連續運轉廿四小時以上，具備高效能、高機動性，將優先汰換預布於易淹水地區的舊機組，提升颱風豪雨時的應變能力，後續也會定期檢討既有設備抽水效能及長期使用效率，保障市民生命財產安全。