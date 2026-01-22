南市80民宿榮獲優質認證

南市長黃偉哲及觀旅局長林國華表揚八十家通過認證的優質民宿，感謝提供住宿旅客優質體驗。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲及觀旅局長林國華表揚八十家通過認證的優質民宿，感謝提供住宿旅客優質體驗。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府嚴格把關在地旅宿品質，昨（廿二）日舉行「臺南優質民宿認證」頒證會，市長黃偉哲及觀光旅遊局長林國華表揚八十家通過的認證的優質民宿，感謝提供住宿旅客優質體驗；南市民宿文化發展協會理事長周榮棠、南市旅館商業公會理事長邱顯年等相關業界代表均出席。

市長黃偉哲表示，近年國旅衰退，但臺南相較其他縣市則逆勢成長，海外觀光客增加幅度亦高於其他縣市；市府透過認證機制嚴格把關住宿品質，鼓勵民宿業者發展品牌、提升服務品質，與市府共同擦亮臺南觀光之都金字招牌；農曆春節、二二八假期將至，旅遊淡季三月臺南有國際蘭展，期盼觀光業者規劃優質旅程，吸引遊客來臺南品嚐美食、購物觀光，讓旅宿業者增益收入。

觀旅局長林國華說，臺南目前有九百八十八家旅宿，家數六都之冠，房間數持續增加，住用率表現不凡，市府為提升旅宿品質辦理各式友善旅宿認證，目前共有十五種友善旅宿類別，透過認證機制把關與策略性聯合行銷，提供旅客入住選擇指標，並提升業者的服務管理水準。林國華局長指出，通過認證的八十家民宿分布於各行政區，涵蓋老屋再生、文化主題、親子友善、特色設計及生態旅遊、背包客等多元類型，均積極維護住宿品質及配合公部門觀光政策推動，每面錦旗都代表對業者服務品質的肯定，名單近將公布於「臺南旅遊網」公布便利民眾查詢，希望成為臺南觀光招牌；另活動期間入住認證旅宿，還有機會獲得虎頭埤雙人入園券。