南市9月住宅價格指數再微幅下降0.21% 呈現價量略跌整理格局
[Newtalk新聞] 臺南市政府地政局今（27）日表示，114年9月臺南市住宅價格指數為141.06，較前期（8月）再次微幅下降0.21%，相較去年同期則微幅下降4.89%。以住宅型態而言，本期大廈的價格指數為148.08，透天住宅的價格指數為131.50，與前期相較，大廈價格指數微幅下降0.26%，透天住宅價格指數微幅下降0.12%。
觀察本市各行政區本期住宅價格指數，多數行政區相較前期及去年同期仍呈現下跌修正格局。在交易量方面，本期全市交易量較前期減少了5.41%，整體交易量雖有趨緩，仍有部分行政區表現亮眼，尤以善化區的交易量增幅30.12%最為顯著，而永康區的交易量增幅以26.22%居次。
臺南市長黃偉哲表示，本市各地區持續推動各項開發建設，為促進土地有效利用，以多元處分方式辦理土地標租、標售等作業，例如：辦理麻豆工業區土地、北安商業區土地及新營客運轉運中心產業專用區土地標售、七股科技工業區產業用地標售、標租雙軌並行，期望透過基礎設施及完善之公共設施配套，帶動招商投資與就業機會，讓產業與科技協同發展，提升區域的生活與工作環境；此外，市府亦持續推動「南科、沙崙、柳營」S型科技廊帶建設，串聯半導體、AI、智慧製造與綠能產業，配合中央政策並結合地方資源，打造宜居、智慧的大台南。
地政局長陳淑美表示，114年9月國內經濟景氣信號分數為35分，較上月增加4分，燈號由綠燈轉呈黃紅燈。領先指標微幅上升，同時指標僅略微下滑，顯示景氣仍延續成長態勢。本期住宅價格指數多數行政區持續微幅下跌修正。而交易量方面，全市9月建物移轉棟數共計1,487棟，較前期（8月）減少5.41%，整體買賣棟數與去年同期（113年9月）相較大幅衰退32.38%，觀察結果顯示，由於市場處於觀望氛圍，導致交易動能低落，進而使成交量持續縮減。
觀察各行政區的住宅價格指數表現，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以新市區的月跌幅最高，較前期微幅下跌0.87%，其次為歸仁區以及佳里區，月跌幅均較前期分別微幅下降0.71%及0.53%；此外，部分行政區月變動率維持於正成長，如中西區、仁德區及東區，月漲幅分別為微幅上漲0.18%、0.17%及0.04%。若與去年同期比較，全部行政區皆呈下跌走勢，跌幅最高的前三個行政區依次為新市區（9.86%）、佳里區（8.42%）以及善化區（8.05%）。本期住宅價格指數結果顯示，多數行政區的房價持續處於下修階段。鑑於信用管制政策仍持續緊縮，市場資金面臨嚴峻壓力。
進一步觀察各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（284棟）、安南區（188棟）以及安平區（159棟）。與去年同期相比，僅永康區和安平區增幅較為顯著，本期交易量分別增加10.51%、4.61%，永康區因區內新建案陸續完工後，第一次移轉登記的案量較去年同期增加，本期第一次移轉棟數為166棟。相比之下，歸仁區以及佳里區交易量皆下跌逾6成。再觀察本市預售屋實價登錄申報件數113年7月起已呈現逐步下修量縮態勢，本期與去年同期（113年9月）相比下降70％，未來房市仍持續面臨結構性修正，市場呈現觀望、停滯的氛圍。
整體而言，本期臺南市住宅市場進入價量略跌整理格局。各行政區因重大開發計畫推進與新建案完工時程不同，房價表現漲跌互見。全國景氣指標整體維持穩定，但未來市場走向仍存在不確定性。購屋者宜審慎評估風險，採取保守策略因應市場變化。有關詳細住宅價格指數資訊，將公佈於本府地政局網站。
