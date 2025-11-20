南市SBIR推動計畫 中嘉寬頻雙子星獲公共服務貢獻獎





中嘉寬頻｜雙子星推出「電視360宅家實境旅遊」服務，讓民眾在家中觀影時，就像親臨現場一樣，創新的服務，獲得台南市SBIR推動計畫-公共示範服務貢獻獎肯定。

為鼓勵台南市中小企業持續投入創新研發，提升產業競爭力與附加價值，市府經發局辦理地方型SBIR推動計畫，今年共有17家績優廠商脫穎而出，展現台南企業在低碳節能、數位轉型、創新服務、運動健康等領域的成果。

中嘉寬頻｜雙子星創新推出360環景影音服務，讓民眾收看電視的時候，可以透過機上盒遙控器切換影像角度，還可藉由語音及數字鍵，在節目中互動。這項創新服務，獲得台南市經發局SBIR計畫-公共示範服務貢獻獎肯定。

中嘉寬頻｜三冠王‧雙子星總經理陳建村表示，這次將台南20個知名景點，透過特殊攝影機錄製，讓影片呈現出360度全景效果，同時還能進行互動，希望帶給有線電視用戶，不同的收視感受。

經發局長張婷媛表示，台南市SBIR輔導計畫，今年共有53案通過補助，每間廠商都很優秀，在產值及研發創新上，保持成長，預期在未來五年內，還是會不斷創新，請大家拭目以待。

中嘉寬頻｜雙子星在創新服務上，展現出具體優異成果，提高產品附加價值，獲選2025台南市SBIR計畫-公共示範服務貢獻獎肯定。

