南市YouBike投保新制 明年上路

臺南市政府積極推動公共自行車服務及提供免費加保傷害險服務，自民國一一二年二月啟用YouBike系統迄今，民眾加入會員後參加投保比率已逾九成，今年七月起並實施公共自行車會員傷害險免費加保措施，明年一月一日起，南市YouBike全車種全面實施投保免費公共自行車傷害險，原未提供傷害險保障的單次租借服務一併納入保障範圍，民眾需完成投保公共自行車傷害險才能租借YouBike。

交通局長王銘德表示，為確保使用者騎乘時安全及權益，明年一月一日起須先完成免費加保「公共自行車傷害險」才能繼續租借，請尚未完成投保會員盡速透過微笑單車官方網站或APP登入YouBike會員完成「公共自行車傷害險」免費加保作業，完成保險後於全台YouBike系統服務縣市騎乘皆能享有傷害險保障，也提醒注意保險人需是票卡實際使用者才能獲得保險資格，

王銘德局長指出，騎乘YouBike前已免費加保公共自行車傷害險者，騎車期間若遭受意外傷害事故致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額一百萬元，但未滿十五歲者僅提供喪葬費用及失能保險金，住院日額最高一千元，也呼籲租借車輛應先完成騎乘安全檢查，包含確認前後煞車、胎壓、車鈴、車燈、調整座墊高度等。