南庄事件史蹟紀念碑揭幕 鍾東錦籲記取教訓、各族群和諧共存

▲「南庄事件史蹟紀念碑」揭幕。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府獲文化部文化資產局補助辦理「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」，今天在南庄鄉南江水岸公園辦理「南庄事件史蹟紀念碑」啟用典禮，邀請各族群及相關單位代表一同見證。縣長鍾東錦感謝文化部將南庄事件歷史完整呈現，也希望大家記取教訓，不管客家、閩南、原住民、新移民，大家來到南庄都能和諧共存，南庄就是族群融合的好地方。

「南庄事件」是臺灣原住民族史上的重要事件之一，發生於日治時期的 1902 年，主要起因是樟腦產業與土地的爭奪，以賽夏族人為首，與泰雅族人及各相關族群協力抗日的歷史事件，苗栗縣政府於2022年登錄為苗栗縣首件「史蹟」文化資產。

廣告 廣告

縣長鍾東錦、縣府文化觀光局長林彥甫、文化部文化資產局長陳濟民、客委會副主委邱星崴、原住民議員楊文昌、劉美蘭上午共同為「南庄事件史蹟紀念碑」揭幕，泰雅傳源文化藝術團帶來舞蹈表演，並由部落長老帶領與會貴賓進行祈福儀式，南庄事件中領軍抗日的賽夏及泰雅族的後人也到場見證。

在揭幕儀式前，包括客家、閩南、賽夏、泰雅、道卡斯及日本6大族群南庄事件的後代代表，也共同前往中港溪流域灘地，進行和解儀式，大家承諾放棄心中歧見，並對120多年前的歷史恩怨及傷痛，都要一一放下，和解、共榮的精神，令人動容。

縣府文化觀光局指出，本項計畫係為重構與強化原住民族史觀，撫平歷史傷痛邁向和解，重現歷史現場與涵構，特別選定當年歸順式之場域，即現在的南江水岸公園設置紀念碑，藉以建立固定場域作為辦理紀念活動之空間，增強民眾對於歷史事件之認知。

文化觀光局表示，南庄事件史蹟紀念碑設置計畫歷時三年期間，經過多次協調會與公聽會凝聚共識，以煉製樟腦之腦灶造型進行紀念碑設計，並邀請長年研究南庄事件之國立政治大學林修澈名譽教授撰寫中文碑文，另由苗栗縣南庄事件史蹟保存與再生協會邀請賽夏族、泰雅族之代表，以賽夏語、泰雅語分別撰 寫族語碑文，以不同族群語言並陳之方式呈現多元史觀。

國立政治大學林修澈名譽教授指出，南庄事件不只對南庄是重要事件，也是台灣歷史上的重要事件。他強調，苗栗雖然不是大縣，但在客家事務及原住民事務上都領先很多縣市，尤其看到「南庄事件史蹟紀念碑」的設置及揭幕，更彰顯苗栗絕對是文化大縣。

文化觀光局長林彥甫感謝族群代表、各級長官貴賓及關心南庄事件之民眾，共同見證這座以「記憶、和解、 共榮」為核心精神的紀念性地景正式啟用。他表示，「南庄事件史蹟紀念碑」不僅重建歷史記憶，更期盼能成為族群連結與文化教育的重要場域。