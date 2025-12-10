「南庄事件史蹟紀念碑」今舉行啟用典禮



苗栗縣政府獲文化部文化資產局補助辦理「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」，於今(11)日上午9時30分假南庄鄉南江水岸公園辦理啟用典禮，邀請各族群及相關單位代表一同見證。

「南庄事件」是臺灣原住民族史上的重要事件之一，發生於日治時期的1902年，主要起因是樟腦產業與土地的爭奪，以賽夏族人為首，與泰雅族人及各相關族群協力抗日的歷史事件，苗栗縣政府於2022年登錄為苗栗縣首件「史蹟」文化資產。本項計畫係為重構與強化原住民族史觀，撫平歷史傷痛邁向和解，重現歷史現場與涵構，特別選定當年歸順式之場域，即現在的南江水岸公園設置紀念碑，藉以建立固定場域作為辦理紀念活動之空間，增強民眾對於歷史事件之認知。

南庄事件史蹟紀念碑設置計畫歷時三年期間，經過多次協調會與公聽會凝聚共識，以煉製樟腦之腦灶造型進行紀念碑設計，並邀請長年研究南庄事件之國立政治大學林修澈名譽教授撰寫中文碑文，另由苗栗縣南庄事件史蹟保存與再生協會邀請賽夏族、泰雅族之代表，以賽夏語、泰雅語分別撰寫族語碑文，以不同族群語言並陳之方式呈現多元史觀。

今（11）日辦理啟用典禮，活動安排原住民青年進行樂舞演出，展現傳統與創新的文化融合，呈現族群文化的延續與世代傳承，再由族群代表、各級長官貴賓及關心南庄事件之民眾，共同見證這座以「記憶、和解、共榮」為核心精神的紀念性地景正式啟用，不僅重建歷史記憶，更期盼成為族群連結與文化教育的重要場域。