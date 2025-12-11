「南庄事件史蹟紀念碑」揭幕 鍾東錦呼籲記取教訓、各族群和諧共存





苗栗縣政府獲文化部文化資產局補助辦理「南庄事件史蹟紀念碑設置計畫」，11日在南庄鄉南江水岸公園辦理「南庄事件史蹟紀念碑」啟用典禮，邀請各族群及相關單位代表一同見證。縣長鍾東錦感謝文化部將南庄事件歷史完整呈現，也希望大家記取教訓，不管客家、閩南、原住民、新移民，大家來到南庄都能和諧共存，南庄就是族群融合的好地方。

「南庄事件」是臺灣原住民族史上的重要事件之一，發生於日治時期的 1902 年，主要起因是樟腦產業與土地的爭奪，以賽夏族人為首，與泰雅族 人及各相關族群協力抗日的歷史事件，苗栗縣政府於2022年登錄為苗栗縣 首件「史蹟」文化資產。

縣府文化觀光局指出，本項計畫係為重構與強化原住民族史觀，撫平歷史 傷痛邁向和解，重現歷史現場與涵構，特別選定當年歸順式之場域，即現在的南江水岸公園設置紀念碑，藉以建立固定場域作為辦理紀念活動之空間， 增強民眾對於歷史事件之認知。

縣府文化觀光局表示，南庄事件史蹟紀念碑設置計畫歷時三年期間，經過多次協調會與公聽會凝聚共識，以煉製樟腦之腦灶造型進行紀念碑設計，並邀請長年研究南庄事件之國立政治大學林修澈名譽教授撰寫中文碑文，另由苗栗縣南庄事件史蹟保存與再生協會邀請賽夏族、泰雅族之代表，以賽夏語、泰雅語分別撰 寫族語碑文，以不同族群語言並陳之方式呈現多元史觀。

