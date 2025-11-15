南庄新人接棒 三灣2強再戰

南庄鄉長羅春蓮2任屆滿，連任3屆南富村長的蕭正燕表態參選。（呂麗甄攝）

苗栗縣南庄鄉長羅春蓮2任屆滿，連任3屆村長的無黨籍南富村長蕭正燕表態參選。三灣鄉長李運光爭取連任，將正面迎戰上屆僅差百餘票的無黨籍現任農會理事長陳光洋。陳光洋資歷深厚，實力與李運光旗鼓相當，地方盛傳將出現另一位黑馬角逐，恐將演變為「三腳督」格局。

南庄鄉長羅春蓮2屆任期屆滿，動向備受關注。目前無黨籍南富村長蕭正燕率先表態參選。蕭正燕畢業於國立清華大學中國語文學系，自民國88年起投入社區營造，歷任南富社區發展協會總幹事、理事長，並連任3屆村長，具備豐富的基層經驗與社區治理能量。地方人士指出，南庄鄉內仍有潛在挑戰者觀望，後續動態仍待觀察。

三灣鄉長李運光爭取連任，將迎戰同為無黨籍現任三灣鄉農會理事長陳光洋。李運光曾任大河村長，轉戰鄉長順利當選。陳光洋曾任6屆三灣鄉民代表，長期參與農會工作。

上屆鄉長選舉中，李運光與陳光洋競爭極為激烈。陳光洋參選時曾與妻子曾鈺雁遭檢舉涉嫌賄選，2人並被羈押52天，最終李運光以1590票、得票率38.98％當選，陳光洋則以1448票、得票率35.5％些微之差敗選，2人僅相差百餘票。不過經法院審理後，陳光洋夫妻均獲判無罪確定，並獲41.6萬元刑事補償金。

地方人士表示，南庄、三灣地區選民結構相對穩定，長期在地政治力量具一定影響力，雙方實力接近，另傳出可能出現第3人參選。