南庄橙入菜增鮮 南江發表八道跨界鯛魚新料理

▲南江休閒農業區預計將於民國一一五年起在休閒農業區內的合作場域陸續推出的八道南江鯛創意料理要讓遊客透過味蕾認識南庄的生態與文化。（記者江乾松攝）

苗栗縣南庄鄉南江休閒農業區舉辦「二○二五南江鯛新品發表會」，現場端出預計於民國一一五年正式推出的八道創意料理。本次發表會最大亮點，除了運用南庄純淨水質養殖的台灣鯛，更首度將台灣特有種、賽夏族神聖植物「南庄橙」融入醬汁，展現獨特的在地風土滋味。南江休閒農業區理事長陳黃光達與在地主廚、部落族人共同上菜，宣告南庄美食將邁入「在地化」與「國際化」並進的新階段。

台灣特有種「嘎達釉」變身靈魂醬汁，發表會上最引人注目的佐料，莫過於搭配炸魚柳的「南庄橙酸甜鹹甜醬」。南江休閒農業區特別選用學名為Citrustaiwanica的「南庄橙」製作。這款被賽夏族人稱為「嘎達釉」（Katayoe\\\'）的果實，是台灣特有的野生柑橘，曾被國際自然保育聯盟（I-UCN）列為極度瀕危物種。

有別於一般柑橘，南庄橙果皮厚實、口感極酸且帶有苦味，不適合直接鮮食，但其富含特殊的檸檬烯香氣，經過熬煮調味後，轉化為層次豐富的沾醬。主廚指出，南庄橙獨有的酸香能完美中和炸物的油膩感，比傳統糖醋醬更具山林野趣，是只有在南庄才能嚐到的限定風味。

創意跨界：從酸菜魚到印尼烤蕉鯛：除了復刻在地風味，現場展示的八道新菜也展現了南庄多元族群共融的特色：中式創新：結合時下話題美食與在地客家醃漬工藝的「南庄酸菜魚」，以及香辣開胃的「剁椒魚」。

原民風味：號稱全國獨家的「馬告金沙鯛」，將帶有檸檬香茅氣息的馬告（山胡椒）與鹹蛋黃結合；以及選用南庄林下經濟特產的「原住民椴木香菇鯛」。

異國融合：充滿南洋風情的「印尼風味烤蕉鯛」，以烤過的香蕉搭配鮮嫩魚肉與特製醬汁；以及暖胃首選的「南庄薑湯咖哩」。

食農教育深化，產地到餐桌的實踐。南江休閒農業區理事長陳黃光達表示，南江地區匯聚了客家、原住民與新住民文化，這次的新菜研發不只是為了「好吃」，更希望透過料理說故事。從復育瀕危的南庄橙到推廣友善養殖的鯛魚，休區致力於將「產地到餐桌」的距離縮短，讓遊客透過味蕾認識南庄的生態與文化。

本次發表的八道南江鯛創意料理，預計將於民國一一五年起在休閒農業區內的合作場域陸續推出，期盼以差異化的特色美食，為南庄觀光注入新活水。