南廠保安宮偕邱莉莉送暖南家扶

南廠保安宮及議長邱莉莉服務處號召善心團體，共同捐贈民生物資及款項給南台南家扶中心。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

年節將屆，中西區南廠保安宮與議長邱莉莉服務處共同號召信眾及善心人士，募集一千八百八十包的刀削麵及兩萬元助學金，十九日捐贈給家扶基金會南台南家扶中心，為寒冬中送來一股暖流，中心主任李保良感謝各方扶助，支持家扶兒。

李保良表示，南台南家扶中心在台南扎根一甲子，多年來集結社會善心大眾力量，推動經濟弱勢家庭扶幼工作，六十年來，隨著社會形態改變，家扶不只提供服務家庭經濟支持，更陪伴孩子走過各項培力計劃的增能歷程，感謝捐贈的個人以及團體，且保安宮董事長余櫻柳及議長邱莉莉更是長期關心家扶工作，透過物資奧援，為家扶加油打氣，也讓受扶家庭感受到溫暖。

除了捐出上千公斤的民生物資，白蓮聖母會更捐出兩萬元助學金，讓受扶兒不用為即將開學的雜費擔憂。