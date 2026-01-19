南廠保安宮攜手各界送暖南家扶 捐助逾千公斤刀削麵

〔記者王姝琇／台南報導〕南廠保安宮攜手南市議長邱莉莉服務處等共同號召信眾及善心人士，募集淳新金讚刀削麵1880包、重達1128公斤，捐贈給家扶基金會南台南家扶中心，為寒冬中送來一股暖流。今(19)日在南廠保安宮舉行捐贈儀式。

南廠保安宮及邱莉莉議長長期關心家扶工作，透過物資奧援為家扶加油打氣。保安宮董事長余櫻柳捐贈淳新金讚刀削麵300包，加上各個團體及個人捐贈，總共合捐1880包(每包重0.6公斤)，合計總重1128公斤。另，白蓮聖母會捐贈2萬元助學金。

廣告 廣告

南家扶中心主任李保良代表出席受贈。李保良表示，感謝各界關懷支持家扶兒，南台南家扶中心今年在台南扎根一甲子，多年來集結社會善心大眾的力量，得以推動經濟弱勢家庭的扶幼工作，隨著社會形態改變，家扶不只提供服務家庭經濟上的支持，更陪伴孩子走過各項培力計劃的增能歷程。有各界資源的挹注與支持，讓受扶家庭感受來自各界的溫暖。

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

北部今晚溫度急降！ 強烈大陸冷氣團南下 山區防局部大雨

濕冷天氣來了！未來一週冷氣團來襲三部曲 這1天溫度才回升......

行天宮徵人包吃包住月薪上看48K！網友搶報名 過來人曝秘辛

