南廠保安宮等捐逾千包刀削麵 響應華山基金會發起「愛老人，愛團圓」

[Newtalk新聞] 台南市南廠保安宮與議長邱莉莉服務處，結合保安宮信眾、善心人士等，合捐逾千包刀削麵，響應華山基金會所發起「愛老人，愛團圓」活動，歲末共同關懷長輩。今（4）日在南廠保安宮舉行捐贈儀式，華山基金會台南A區縣站長黃中衛等多位站長出席代表受贈。

黃中衛表示，很感謝南廠保安宮董事長余櫻柳長期關心在地弱勢孤老，結合台南市議長邱莉莉、退休書記官潘敏捷及眾多善士朋友，捐贈 1,340 包淳新金讚刀削麵。持續支持華山基金會台南A服務區，讓我們可以永續在地服務，照顧社區裡的弱勢老寶貝。」

華山基金會秉持「結合本鄉本土愛心、照顧本郷本土老人」理念，已在台澎金馬成立 401 個愛心天使站，服務近3萬位三失（失能、失智、失依）長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，以「鄉親助郷親」的服務理念，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。該會現正發起 2026 年「愛老人，愛團圓」公益行動，邀大家加入「送愛到家-認助計畫」，幫助一個站，守護 100 位孤老，每月 1,250 元、一年 1 萬 5,000 元，認助一位長輩。多一點關懷，減少孤老無助感，為晚年生活注入愛與希望。愛心專線：(06)252-0940 黃先生。

南廠保安宮董事長余櫻柳捐贈淳新金讚刀削麵 200 包；信眾王煙煌、勝強企業公司、得勝水電公司、退休書記官潘敏捷、錢昭琴各捐贈淳新金讚刀削麵 100 包；吳紅靜、王怡文、王懷玉、王宥竣、楊美珠各捐贈淳新金讚刀削麵 50 包；吳秉璋、莊晏禎、吳怡瑩、林凱翔、許采蓁、鄭勝維、張欽星各捐贈淳新金讚刀削麵 30 包；歐國清、歐怡君、歐怡廷、歐怡伶、具本誠、歐睿軒、歐秐希、曾子容、潘李招鳳各捐贈淳新金讚刀削麵 20 包。各界共計捐贈 1,340 包（每包重 0.6 公斤），總重 804 公斤。

