南彰化唯一跨年晚會在田中高鐵站歡樂登場

南彰化唯一「2026跨年晚會」，在田中高鐵站歡樂登場！（圖：李河錫攝）

為迎接嶄新的2026年，彰化田中鎮公所在今天(31日)晚間，在彰化高鐵田中站廣場，盛大舉辦「田中《斑馬》熊讚！跨年音樂晚會」，邀請陳勢安、邱鋒澤等10多組知名歌手輪番上陣，陪同民眾一同倒數計時，迎接新年、新氣象！（李河錫報導）

位在南彰化的田中鎮公所，為了振興地方產業經濟，盛大舉辦「田中《斑馬》熊讚！購物節系列活動，其中，最為壓軸的「2026田中《斑馬》熊讚！跨年音樂晚會」，在12月31日晚間7點起，在「高鐵田中站廣場」盛大登場；鎮長蕭淑芬強調，田中是一座充滿人情味、與有著文化深度的小鎮，這次《斑馬》熊讚！購物節系列活動，已成功吸引來自全國龐大的旅客到訪田中，同時也期盼透過整體活動帶動地方商機，串聯地方產業與促進地方觀光發展。

歡樂迎新年！南彰化唯一「2026跨年晚會」，在田中高鐵站歡樂登場，吸引爆滿人潮！（圖：李河錫攝）

今年度跨年音樂晚會，卡司陣容相當堅強，邀請橫跨多世代與音樂風格的藝人、團體前來開場，包括有狂野樂團、戴梅君、Hot Shock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少，更有實力派唱將陳勢安與人氣歌手邱鋒澤壓軸演出，從經典民謠到流行金曲，不間斷的精彩演出，陪伴大家熱情歡樂倒數迎接2026年！

除了享受熱鬧非凡的跨年節目外，晚會現場還準備超豐富的摸彩獎項，讓民眾參與跨年活動之餘，更有機會滿載而歸；蕭淑芬鎮長則恭祝所有鄉親馬到成功、新年快樂！晚會從31日晚上7點起到凌晨1時，提供現場直播，讓全台民眾都能共同感受田中跨年的歡樂氣氛。

活動直播：https://www.youtube.com/live/Fua-K7Yjydw?si=afssyHld3z9sttBI