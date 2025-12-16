南彰化第一座！ 員林社宅動土 盼回應青年居住需求

中部中心／李文華 彰化報導

南彰化第一座社會住宅，在16日，舉行動土典禮，這處基地，過去曾作為公有停車場，被國有財產局收回後，民代積極跟中央爭取作為社會用地，長期推動下，終於正式啟動！

拿著金鏟子，鏟下金土，也代表，南彰化第一座、也是員林第一座社會住宅，正式啟動！

位於員林市靜修路與萬年路三段交叉口的社會住宅基地，過去租借給員林市公所作為公有停車場，經國有財產局收回後，立委陳素月積極向中央爭取，作為社會住宅用地，經過長期推動，終於在16日，舉辦開工動土儀式！

中央與地方攜手合作之下，南彰化第一座社會住宅，終於要開始動工，減輕青年居住壓力，也大大推動，居住正義。

