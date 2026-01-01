南彰跨年晚會在田中卡司堅強

迎接二○二六！南彰唯一場跨年晚會在田中│節目精彩卡司陣容強大，陳勢安、邱鋒澤陪您熱血倒數！為迎接嶄新的二○二六年，田中鎮公所於十二月三十一日晚間，在彰高三號廣場公園盛大舉辦│田中《斑馬》熊讚！購物節」系列壓軸│跨年音樂晚會，邀請多位知名歌手輪番上陣，陪同全國民眾一同倒數計時，迎接新年！

田中跨年晚會陣容星光熠熠，由經驗豐富的小倩與陳大天擔任主持搭檔演出，卡司陣容堅強橫跨多個世代與音樂風格，包括狂野樂團、戴梅君、HotShock樂團、黃西田、八青哥樂團、田亞霍、寬仔、潤少，更有實力派唱將陳勢安與人氣歌手邱鋒澤壓軸演出，從經典民謠到流行金曲，節目精彩不間斷，陪伴大家熱情迎接二○二六年。

廣告 廣告

除了享受熱鬧非凡的跨年節目外，分送幸運給民眾是必要的，今年晚會現場也準備了超豐富的摸彩獎項，讓民眾參與跨年活動之餘，更有機會滿載而歸。

田中鎮長蕭淑芬表示：田中鎮已連續三年舉辦南彰唯一的跨年晚會，公所在各項建設及活動推動下仍積極創造每個能讓田中曝光及吸引更多民眾來到田中。

跨年活動藝人卡司堅強，含括老、中、青三代，有熱血狂野樂團展開序幕，更有戴梅君、黃西田帶來優美動聽的歌曲，跨年倒數更有陳勢安、邱鋒澤陪著大家一起倒數喜迎二○二六年。