南應中式點心異國料理結訓 學員互評觀摩精進廚藝

南應大辦理產業人才投資計畫中式點心及異國料理實務班結訓，學員們在成果展中展示成品，並互評觀摩精進廚藝。（南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

由勞動部勞動力發展署補助，台南應大進修推廣中心與餐飲系合作辦理的「一一五年度產業人才投資計畫」第二期中式點心及異國料理實務班，圓滿結訓進行成果展，學員們在老師指導下展示成品，除展現在職進修豐碩成果，並互評觀摩精進廚藝。

產業人才投資計實務班成果展中，由老師邱清祥指導的中式麵食，學員場展示了「手工桿製水餃皮」，強調麵皮的Ｑ彈與勁道，並包裹紮實的「菜肉水餃餡」；此外，傳統點心「淋餅」展現了對火候與麵糊比例的精準掌握。

廣告 廣告

異國料理學員們在老師蔡安鎮指導下，端出色彩鮮豔、層次豐富的「總匯三明治」以及鑊氣十足的「臘腸鮮蝦炒雞蛋麵」。每一道菜餚不僅考驗刀工與烹飪技巧，更展現學員對食材搭配的創意與審美。

成果展亦特別設置「各組互相評比」環節，學員們透過觀摩不同組別的作品，針對風味、擺盤美學及操作流程進行深度交流。

此計畫旨在提升在職勞工的第二專長，透過產投計畫的補助減輕學員負擔，同時獲得大學等級的專業師資與設備支援。學員們從最初的生疏到能自信地桿皮、炒麵，不僅提升了自我職能，也為台南在地的餐飲產業注入更多專業新血。

南應大推廣教育提供多元且豐富的課程內容，如欲了解詳情可參閱該校推廣教育線上報名系統： https://eec-rd-ee.tut.edu.tw/ 或洽詢電話：０六-五一００七二一～二。