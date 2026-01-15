南應全國學生美術賽15人獲獎 2件特優南海書院展出

南應大美術系學生王偲紜展現所學，獲得全國學生美術比賽水墨類大專組特優作品「被剝奪者」，並在台灣藝術教育館南海書院展出。 （記者汪惠松翻攝）

記者汪惠松／永康報導

台南應用科大美術系學生結合理論與實務創作，在一一四學年度全國學生美術比賽中共有十五位同學榮獲佳績，其中劉柏佑、王偲紜分別獲得西畫類、水墨類大專組特優，並與各組特優作品在台灣藝術教育館南海書院第一、二展覽廳展至二月廿二日止。

此屆比賽經縣市初賽共有八七二０件作品進入決賽，內容涵蓋繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫七大類，依年齡層從國小到大專細分五十五組，共計一０二件作品榮獲決賽特優，這些作品除展現精湛藝術技巧，更傳達年輕世代對藝術的熱情及無限創意可能。

廣告 廣告

南應大美術系獲獎學生中，拿下西畫類大專組特優的劉柏佑作品「Repair&Fixed」，利用細緻的繪畫技法表達引擎可以說是一台車的心臟，只要內部零件有所損壞，整台車運作都會出問題。而劉柏佑時常覺得自己不受控的裂成兩半，有時充滿自信，有時情緒低落，兩個自己不停在爭奪控制桿，他將這兩個截然不同的自己交疊，共同修復其的心臟，讓引擎將血液泵送全身，實屬佳作。

另水墨類大專組特優王偲紜的作品「被剝奪者」，創作發想來自於其觀看白犀牛的故事之後產生的感嘆。因為人類的貪婪而差點滅絕的犀牛遭到盜獵者持槍射擊，本屬於牠們身體一部分的角被硬生生割下，諸如此類的畫面令王偲紜印象深刻。於是在畫中以分割畫面特寫角和眼睛，中央的紅暗示著血腥及失去，而畫面整體用墨藍色凸顯犀牛的白，加上隱約可見的骨骼，讓牠們看起來宛如發著微光的灰白幽靈，在畫面中增添無盡的哀傷和寂寥。