南應大刺繡設計季邀國內外設計與藝術名家開講 多角度激發創新力

台南應用科大刺繡設計季邀國內外設計與藝術名家開講，從多角度激發學生創新力，打造臺灣刺繡永續文化新篇章。（記者李嘉祥攝）

台南應用科技大學執行教育部第四期大學社會責任實踐USR深耕型計畫「消失的針線－刺繡技藝傳承與記憶延伸」，自今年9月下旬展開「2025刺繡設計季」系列活動，邀請國內外7組設計與藝術名家，從文化資產、美學敘事、品牌創新到空間設計多角度，探索刺繡技藝於當代的跨域可能。

第六場講座邀國立臺灣師範大學設計學系專任副教授、日籍建築設計師長友大輔教授以「Crafting the Space」為題分享，其曾獲日本 Good Design Award Best 100、義大利 A’Design Award 年度設計師等國際肯定，並具備 LEED 與 WELL 國際綠建築專業資格，實務經驗橫跨建築、展示設計與文化場域改造，目前亦持續進行臺大博士研究，以深化建築與文化研究間的連結。

長友大輔教授認為設計是一種「重新發現價值」過程，而非僅是形式塑造，他擅長運用傳統工藝的技法、形態與概念延伸到空間中，透過材料與結構的精準詮釋，使工藝精神得以在公共建築與展演空間中轉化再生，其作品包括以光影與結構表現竹工藝精神的《Lightscape Pavilion》(2013)、於臺南以螺旋構造展現能量流動的《Spiral Pavilion》(2014)，以及結合風力與場域特色的《Dance with Wind》(2022) 等專案。

長友大輔教授於講座中分享自身從「線性」到「非線性」設計流程的探索，引用師承美國哥倫比亞大學建築教育的觀點，強調材料與環境在實踐中皆可能帶來反饋，驅動設計不斷修正與演進；他也邀請學生思考如何透過刺繡背後的文化記憶與材料特性，重新定義工藝在空間敘事中的角色。

南應大設計學院院長范靜媛表示，該校以刺繡技藝為核心，串聯建築、視覺、品牌與科技領域，推動USR計畫結合教學與地方文化再生，而長友大輔教授將「工藝 × 空間 × 設計思考」三者相互串連，為學生帶來跨領域視野的深度激盪，期透過此跨域合作，讓傳統刺繡走進當代生活場景；未來「2025刺繡設計季」將持續邀請國際設計能量加入，期待透過課程、展演與工作坊，與地方共同打造屬於臺灣的刺繡永續文化新篇章。