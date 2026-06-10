南應大勇奪金點新秀18項大獎 展現頂尖設計教育領航實力

南應大學子於2026金點新秀中勇奪18項大獎，展現頂尖設計教育領航實力。（記者李嘉祥翻攝）

▲南應大學子於2026金點新秀中勇奪18項大獎，展現頂尖設計教育領航實力。（記者李嘉祥翻攝）

台南應用科技大學憑藉厚實實務教學與創新能量，於2026年「新一代設計展」金點新秀設計獎中入圍76件作品，榮登全國大專校院入圍件數第一寶座，最終更一舉斬獲5項「金點新秀設計獎」及13項「金點新秀贊助特別獎」等18項大獎，其中時尚設計系學生張芫慈的作品更摘下GDA優良設計協會銀獎，設計實力驚豔全台，不僅見證了師生長期投入創作的豐碩成果，也彰顯南應大於臺灣設計教育領域領航地位。

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南應大表示，在眾多獲獎作品中，視覺傳達設計系的作品《繡光》表現尤為突出，橫跨雙領域同時榮獲「工藝設計類」與「產學合作設計類」二項金點新秀設計獎，成為全場矚目的焦點；此件作品同時也是南應大執行教育部第四期（114至116年）大學社會責任實踐USR計畫《消失的針線：刺繡技藝傳承與記憶延伸》精采轉譯成果，團隊深入扎根府城刺繡文化，運用當代視覺語彙賦予傳統工藝新生命，完美實踐「設計回應社會責任」的深度結合。

各系作品亦在多元領域大放異彩。多媒體動畫系作品《萬聖節精神》榮獲數位影像類獎項；商品設計系《輕耕－農用外骨骼輔具》以關注高齡農務需求的人因設計脫穎而出；視覺傳達設計系《裡麵有風》則贏得包裝設計類肯定。在贊助特別獎部分，商品設計系也展現強勁創作爆發力，一舉抱回8項獎項，室內設計系、時尚設計系及服飾設計管理系亦皆有優異斬獲，充分展現南應大多元且完整的設計人才培育成果。

南應大校長劉修祥指出，「金點新秀設計獎」是國內設計教育界最具指標性與代表性的競賽舞臺，能在全國眾多頂尖校院的激烈競爭中脫穎而出實屬不易，南應大從去年的入圍件數第二名，到今年重返全國第一，不只是數字的躍進，更代表全校師生對專業的極致堅持，以及對設計教育的無比熱情。

劉修祥校長強調，作為全國少數同時擁有藝術學院與設計學院的科技大學，南應大始終秉持「創新思維」與「實作科學」並重的教育理念，深信設計不只是美學的呈現，更是解決問題、傳承文化與創造社會價值的關鍵力量，長期深耕實務教學，持續透過產學合作、跨域創新與社會實踐，引導學生在真實社會需求中尋找靈感並解決問題，戮力培育兼具國際文化視野與產業競爭力的跨世代設計人才；此次再創巔峰佳績，不僅奠定南應大在全國設計教育領域的領頭羊地位，也為臺灣未來的設計人才培育寫下璀璨一頁。