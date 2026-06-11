南應大千禧點歌王流音 13日開唱

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台南應大流音系製作《千禧點歌王》發表海報，宣傳週六將於南紡購物中心廣場盛大演出。（南應大提供）

（另開新視窗）

記者汪惠松∕永康報導

台南應大流行音樂系將於十三日下午二時至晚間九時，在南紡購物中心Ａ２館一樓廣場舉行《千禧點歌王》流行音樂發表演出，以「Ｙ２Ｋ 千禧年代」為主題，由多組學生團體共同參與，將透過一首首陪伴無數人成長的經典歌曲，帶領民眾重返流行音樂的黃金年代。

此次演出由流行音樂系指導老師帶領學生進行舞台製作與演出規劃，內容橫跨華語流行、樂團編制、抒情經典、Ｋ|ＰＯＰ與西洋金曲等多元曲風，透過公開展演形式，展現學生於演唱、編曲、唱跳表演及整體學習成果與專業實力。

此外，活動亦特別納入多首台語經典歌曲演出，包括陳雷〈無緣的牽掛〉、王識賢〈反背〉及蔡小虎〈望月想你〉等作品，透過不同語言與世代歌曲交錯呈現，讓觀眾感受千禧年代音樂文化的豐富樣貌，也展現學生對不同曲風與語言演唱能力的駕馭實力。