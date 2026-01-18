南應大學養生休閒管理系學生展現所學 榮獲調香師芳療組競賽殿軍

南應大養生系學生盧興展現在校所學，榮獲調香師芳療組競賽殿軍。（記者李嘉祥翻攝）

▲南應大養生系學生盧興展現在校所學，榮獲調香師芳療組競賽殿軍。（記者李嘉祥翻攝）

台南應用科技大學養生休閒管理系學生盧興參加「第13屆國際盃美容美髮大賽、流行時尚演示會、國際學術新技術研討會暨職能認證」活動，於調香師芳療組中脫穎而出榮獲殿軍佳績。

南應大表示，此項賽事由苗栗縣政府、社團法人中華民國美容美髮學術暨技術世界交流協會、社團法人台灣國際美容美髮學術技術交流協會、苗栗縣女子美容商業同業公會主辦，調香師芳療組競賽內容需於限定時間內完成答題與聞香，並要有即時準確判斷香氣能力，對學生來說是一大挑戰。

廣告 廣告

南應大指出，賽前準備中，指導老師帶領學生在戶外微風與溫暖陽光的綠地大樹的場域裡練習香氣判斷，比賽當天也考驗臨場反應與芳療相關的專業，能獲獎相當不易。

南應大養生休閒管理系主任兼指導老師葉為谷強調，該系強調身心平衡結合養生休閒的理念，芳療聞香也是本系專業領域其中一環，在跨領域整合進而結合校內資源，提供健康休閒與養生保健相關課程，如芳療SPA、中醫養生、運動健康管理等，以滿足社會對養生與休閒服務的龐大需求。